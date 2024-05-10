سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: ندعم استرتيجية التنمية ورؤية مصر 2030

بعد انتهاء فترة عمله في مصر..

أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن العلاقات الأوروبية - المصرية، شهدت في السنوات الأربع الماضية تطورا ملحوظا، فضلا عن ارتفاع معدل التجارة والاستثمار والاتفاقات المبرمة بشأن الطاقة والمياه والهيدروجين الأخضر.

وأشار السفير كريستيان بيرجر، إلى أن أهم جزء في التعاون المصري الأوروبي، هو تنمية رأس المال البشري من خلال التدريب والتعليم والبحث والتعاون العلمي فقد ارتقى التعاون والعلاقات الأوروبية المصرية لمستوى جديد.

كما أكد بيرجر أن الاتحاد الأوروبي، يدعم استراتيجية التنمية ورؤية مصر 2030 التي صاغتها مصر لضمان استقرار الاقتصاد الكلي على المدي البعيد والنمو الاقتصادي المستدام، لذا سيتم تنظيم مؤتمر للاستثمار لإحضار المزيد من الشركات الأوروبية لمصر وتعزيز التعاون لإطلاق العنان لكل القدرات الكاملة في اتفاقيتنا للتجارة الحرة.

وفي نهاية كلمته، ودع السفير كريستيان بيرجر، رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ضيوف الحفل، معلنا انتهاء فترة عمله في مصر، معربا عن سعادته بتواجده على مدار 4 سنوات بالقاهرة، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين في مختلف المجالات، ورغم حزنه على مغادرته للبلاد، إلإ أنه سيظل داعما لمصر من منبر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، متمنيا لمصر مواصلة النجاح والتقدم وصنع المستقبل المتميز.

وقد شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، احتفالية الاتحاد الأوروبي بمناسبة "يوم أوروبا"، والذي نظمه وفد الاتحاد الأوروبي، بحضور والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسفير كريستيان بيرجر رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعدد من المسئولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي من مصر، وسفراء وممثلي سفارات الدول العربية والأجنبية.