وزيرة الهجرة تؤكد عمق العلاقات المصرية الأوروبية في قضايا التنمية المستدامة

أشارت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إلى عمق العلاقات المصرية الأوروبية في العديد من قضايا التنمية المستدامة، والتي تعدُ نموذجا للعلاقات الثنائية المُتميزة، في ظل الشراكات التي يتم العمل في إطارها، والسعي الدائم لتدعيم علاقات التعاون لاسيما في المجال الاقتصادي، والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربة عن تهاني الحكومة المصرية، بهذه المناسبة والتي توافق التاسع من مايو من كل عام، وهو يوم يذكرنا بالسلام والوحدة.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، والإشارة إلى التعاون القائم مع ألمانيا فيما يخص المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث تم التعاون مع الجانب الألمانى ممثلا فى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ» من أجل تدشين هذا التعاون، وذلك لربط التدريب بسوق العمل والتوظيف.

حيث يعد المركز المصرى الألمانى هو الأول من نوعه فى مصر، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية، لافتة إلى أنه يتم العمل على توسعته ليشمل برامج مماثلة مع عدد آخر من الدول المستقبلة للعمالة، وكذلك جارٍ دراسة إنشاء مراكز على غراره مع دول أوروبية أخرى.

وقد شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، احتفالية الاتحاد الأوروبي بمناسبة "يوم أوروبا"، والذي نظمه وفد الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسفير كريستيان بيرجر رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعدد من المسئولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي من مصر، وسفراء وممثلي سفارات الدول العربية والأجنبية.