جامعة الإسكندرية تنظم مجموعة من الزيارات الطلابية للمشروعات القومية

تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، نظمت إدارة التربية العسكرية بالجامعة، مجموعة من الزيارات للمشروعات القومية لتعريف الطلاب بحجم المشروعات القومية التى تجرى على أرض مصر.

تضمنت زيارة طلاب كلية الزراعة للمجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بالسادات، والشركة الوطنية للزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب، والتى تعد أحد التدريبات العملية فى المجالات الدراسية لطلاب الكلية، حيث تعرفوا على المنتجات التى توفرها تلك المشروعات للسوق المحلى وحجم فرص العمل التى توفرها تلك المشروعات.

كما زارت طالبات كلية التربية الرياضية- بنات، المدينة الدولية للألعاب الرياضية بالعاصمة الادارية والتي تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية بما تمتلكه من مقومات وإمكانيات لاستضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، وتعرفت الطالبات خلال الزيارة على إستاد العاصمة الذى يعد أكبر الإستادات الرياضية بمصر كما شاهدوا باقى الملاعب لجميع الألعاب الرياضية، وأعربن عن إعجابهم بحجم التطور الذى لمسوه خلال هذه الزيارات، ورغبتهم فى تكرار هذه الزيارات لمشاهدة المزيد من المشروعات الجديدة التى تجرى على أرض مصر.

و في سياق اخر شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ، ندوة " إستراتيجية الأمن القومى المصري لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر الآن" والتى نظمتها رابطة خريجين كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، وألقاها اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي العسكري ومحافظ الاقصر الأسبق، وذلك بحضور الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد الغرباوي، منسق الندوة وعضو رابطة الخريجين، والنائبة أيات الحداد، عضو مجلس الشعب، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية والطلاب.

وفي كلمته أكد الدكتور قنصوة أن جامعة الإسكندرية تتشرف بوجود قيمة فكرية واستراتيجية كبيرة بحجم اللواء الدكتور سمير فرج لما يمتلكه من أفكار ورؤى ومعلومات هامة وثرية يُلقيها خلال محاضراته تعرف الطلاب بأهم التحديات التي تهدد الدولة المصرية وأمنها القومي، ولفت د.قنصوه أن الدولة المصرية لديها تحديات كبيرة، مؤكداً أن هذه التحديات تتطلب إعداد جيل متعلم وواعي وعلى قدر المسؤولية لمجابهة كل تلك التحديات.

وأكد أن جامعة الإسكندرية حريصة كل الحرص على تنظيم مثل هذه الندوات التثقيفية التي تساهم في رفع الوعي بكافة التحديات التي تواجهها مصر، فضلاً عن بث روح الانتماء في نفوس الطلاب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، مما ينعكس على بناء العقول وتنمية الأفكار وتنمي الولاء والإنتماء للوطن، وإدارك كافة الأمور التي تحيط بنا في هذه الفترة امنيا وسياسيا واقتصاديا.

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