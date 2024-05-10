المغرب يحتفل بمهرجان الحمير في فستيباز

عملت الحمير في قرية بني عمار زرهون المغربية، بجد طوال العام، وحصلت على يوم من التدليل حيث احتفل بها القرويون في مهرجان.

مهرجان الحمير في المغرب

المعروف باسم Festibaz ، تميز مهرجان الحمير ال 13 في القرية بمسابقة ملكة جمال وسباق.

تم تسجيل سبعة حمير في المسابقة ، حيث قام أصحابها بعرض أمام لجنة.

"شاروخان خان" ، اختار الحمار عندما جاء الفائز جاهزا لإثارة الإعجاب ، مع وضع شريط من الزهور فوق رأسه.

بالإضافة إلى الزخارف والجماليات ، تحكم مسابقة ملكة الجمال على سلوك الحمار تجاه المالكين وغيرهم.

كانت مكافأة الفوز في المسابقة عبارة عن كيس من الشعير وزنه 50 كيلوغراما (110 أرطال).

«أنا أعتني بها باستمرار ولا أهمل ذلك لأنه يساعدني ويأخذني إلى أي مكان أريد للذهاب»، قال أمين يعلا، الذي فاز حماره بمسابقة ملكة جمال الحمير.

الحمير هي عنصر أساسي في الحياة اليومية في هذه القرية ، حيث أنها ضرورية للنقل في تضاريسها الجبلية وفي نقل البضائع.

ويضيف محمد عزوزي، أحد سكان القرية "لا يمكنني الاستغناء عنها لأنها مهمة للغاية وضرورية في المناطق الجبلية، على الأرض المسطحة ، نستخدم الجرارات، ولكن للتنقل في الجبال، نحتاج إليهم دائما".

ومع ذلك ، فإن عناد الأنواع المعروف جعل كلمة حمار مرادفة لعدم الكفاءة ونقص الذكاء، لكن القرويين في بني عمار زرهون يعتبرون الحمير رصيدا لا غنى عنه في الاقتصاد المحلي.

مهرجان للحمير في عام 2001

بدأت القرية في تنظيم مهرجان للحمير في عام 2001 ، لكنها لم تقيمه كل عام، هذه هي السنة الأولى التي يستأنف فيها المهرجان منذ جائحة COVID-19.

وعلى هامش المهرجان، نظمت جمعية حماية والطبيعة حملة لعلاج الحمير، تم فحصهم للتأكد من أنهم بصحة جيدة قبل مشاركتهم في سباق الحمير.

الفائز سعيد حياني

جرت المسابقة على مسافة كيلومتر واحد ، وشارك فيها 12 حمارا وراكبا تتراوح أعمارهم بين 17 و 20 عاما.

وكان الفائز سعيد حياني، وهو قروي يبلغ من العمر 19 عاما قال إنه فخور بفوزه.

رغم أن الكثيرين أكثر تشاؤمًا بعد خسارة الزمالك أمام سموحة فى الدورى، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى بأسبوع تقريبًا، إلا أن هذه الانتكاسة ربما جاءت فى وقتها لتُوقظ اللاعبين من غفوتهم، وتعيد الحمية والتركيز الضائع من مدرب ولاعبين قبل مواجهة البركان.

البرتغالى جوزيه جوميز مشكلته «تقليد» مارسيل كولر مدرب الأهلى، فى عملية التدوير التى يقوم بها منذ فترة لدرجة تشعرك بأن السويسرى معه 3 فرق من خلال اختلاف التشكيل من مباراة لأخرى لكنه يحتفظ بقوامه الرئيسى فهو أكثر ذكاءً فى عملية التدوير وإراحة من يستحق الراحة حتى يضمن عطاء كل لاعب لنفسه ولفريقه دون أى هزة.!

وساعد السويسرى عاملان مهمان نوعية اللاعبين وجاهزيتهم والانسجام سريعًا بحكم الخبرة والفكر والموهبة، ودون ضغوط فى منظومة يعرف كل شخص فيها حدوده بلا خروج عن المألوف أو تصريح مثير، والظهور كل ليلة فى فضائية وانعكاسه على تركيز اللاعب نفسه وجاهزيته و«هيبته» لإدارته نفسها والتى تصنع من أنصاف اللاعبين نجومًا دون تدليل أوتجريح.