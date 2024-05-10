ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لخوض مباراة غرناطة في الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم، وهي المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب غرناطة مساء غدٍ السبت.

وكان ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني بالفوز على قادش وخسارة منافسه برشلونة أمام جيرونا ليحرز ريال مدريد لقبه السادس والثلاثين في تاريخه في الدوري الإسباني وهو ما سيكون له أثر كبير على تشكيلة الفريق الملكي أمام غرناطة مساء السبت حيث من المنتظر أن تشهد العديد من التغييرات نظرًا لرغبة المدير الفني الإيطالي في إراحة مجموعة من لاعبيه.

كان أبرز الغائبين عن قائمة ريال مدريد الثنائي المصاب النمساوي الدولي ديفيد الابا والفرنسي الدولي اورليان تشاوميني، فيما سيكون الحارس البلجيكي الدولي تيبو كورتوا أساسيًا لمواجهة غرناطة على غرار مباراة قادش التي شهدت مشاركة كورتوا أساسيًا للمرة الاولى منذ عودته من الإصابة بالرباط الصليبي مطلع الموسم الحالي.

ضمت قائمة ريال مدريد اللاعبين:

لحراسة المرمى: تيبو كورتوا و كيبا و لينون

خط الدفاع: ايدير ميليتاو و ناتشو وكارباخال و لوكاس فاسكيز و فران جارسيا و وروديجير و فيرلان ميندي .

لخط الوسط: جود بيلينجهام وتوني كروس ولوكا مودريتش وفريدريكو فالفيردي وكامافينجا وداني سيبايوس واردا جولار.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور ورودريجو وخوسيليو و براهيم دياز .