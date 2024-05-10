أنشيلوتي يدعم نجم ريال مدريد للحصول على الكرة الذهبية ويستبعد مبابي

كشف الايطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن مرشحه المفضل للحصول على الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم للعام الحالي مؤكدا ان نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور هو مرشحه المفضل للحصول على الجائزة .

وكانت العديد من الترشيحات تصب حتى الان في صراع الحصول على لقب افضل لاعب في العالم صوب النجم الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان والمرتقب انتقاله الى ريال مدريد كيليان مبابي وايضا نجمي ريال مدريد جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور الا ان تألق ثنائي ريال مدريد وامكانية حصولهما على لقب دوري ابطال اوربا بعد تأهل ريال مدريد الى المباراة النهائية امام بروسيا دورتموند الالماني و خروج باريس سان جيرمان من الدور نصف النهائي يدعم امكانية حصول احدهما على الكرة الذهبية خاصة لو نجح احدهما في اضافة لقب دولي مع منتخبي بلادهما حيث سيشارك جود بيلينجهام مع منتخب انجلترا في كأس اوربا 2024 في المانيا وايضا سيشارك فينيسيوس جونيور مع منتخب البرازيل في كوبا امريكا في يوليو المقبل .

وفي تصريحات للمدير الفني لفريق ريال مدريد كارلو انشيلوتي ابرزتها صحيفة الماركا الاسبانية اكد ان فينيسيوس جونيور هو الاجدر بالحصول على الكرة الذهبية مشيرا الى تقديم النجم البرازيلي لموسم غير عادي مع نادي ريال مدريد وانه لاعب دائما ما يظهر في الاوقات الصعبة التي يمر بها الفريق الملكي في المباريات .

يذكر ان مبابي يحتاج الى قيادة منتخب فرنسا للفوز بيورو 2024 المقبلة حتى يضمن استمرار المنافسة على لقب الكرة الذهبية وربما الحصول ايضا على الميدالية الذهبية الاوليمبية لالعاب باريس القادمة يعزز من فرصه في الفوز بالكرة الذهبية حال موافقة ريال مدريد على مشاركته مع منتخب فرنسا الأوليمبي .