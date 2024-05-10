عملية "إيريني" تنفذ 8 زيارات على متن السفن



قامت مهمة بحرية جوية تابعة للاتحاد الأوروبي، المعروفة بـ"عملية إيريني"، في أبريل الماضي، بالتحقيق في 628 سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية من إجمالي 14.120، ونفذت ثماني زيارات على متن السفن بموافقة القادة (603 زيارات تم تنفيذها منذ بداية الولاية)، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

كما رصدت العملية، المكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، 22 رحلة جوية مشبوهة من أصل 1400، وواصلت مراقبة 25 مطارا ومدرجا و16 ميناء ومحطة نفطية، حسبما نقلت نوفا عن التقرير الشهري للبعثة الأوروبية إيريني (وتعني السلام باليونانية) ومقرها الرئيسي روما.

ومنذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات في 31 مارس 2020، تمكنت "إيريني" من الصعود على متن السفن المشبوهة وتفتيشها في 27 مناسبة.

وفي ثلاث مناسبات، صادرت شركة إيريني شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وحولت مسار السفن إلى ميناء في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقد رفضت إحدى الدول، وهي تركيا، موافقتها على التفتيش على متن السفن في إحدى عشرة مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت العملية 52 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا.

ويتعلق معظمها بانتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد. وأخيراً، ومن خلال خلية معلومات الجريمة المدمجة، أصدرت العملية 86 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أجهزة الشرطة ذات الصلة، وتم تنفيذ 68 منها.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، قد أكدت أن الولايات المتحدة لن تتمكن من استئناف تمويل وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى عام 2025، بسبب الإجراءات التي وافق عليها الكونغرس.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة "لن تتمكن، حتى لو أرادت ذلك، من استئناف تمويل وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى عام 2025، بسبب الإجراءات التي وافق عليها الكونغرس ومع ذلك، فإن السلطات الأمريكية تظل مصممة على تعزيز المساعدات المقدمة للسكان المدنيين الفلسطينيين"، غير أنه صرّح أنه "بفضل حزمة الطوارئ التي تم تمريرها إلى الكونجرس لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ستتمكن الولايات المتحدة قريبًا من إرسال مليار دولار كمساعدة إلى قطاع غزة".