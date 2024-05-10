الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

جمعية مصر الجديدة تقيم ندوة عن فلسطين.. غداً

بوابة الوفد الإلكترونية

تستضيف جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، ندوة بعنوان  (النكبة الفلسطينية مستمرة) بالتعاون  مع رابطة المرأة الفلسطينية، وذلك فى الساعة الخامسة من مساء غدٍ السبت.

ويتضمن برنامج الندوة كلمة رابطة المرأة الفلسطينية ،يعقبها محاضرة بعنوان 
"طمس الهوية التاريخية للقدس وغزة بين تدمير الحجر وتهجير البشر " للدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي لاتحاد الأثاريين العرب وعضو لجنة الخبراء المكلفين بملف القدس بالأيسيكو والالكسو وجامعة الدول العربية، ثم كلمة اعتدال ابوقمر عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

ومن المقرر ان يليها  مناقشة عامة حول القضية الفلسطينية تنفذ الندوة بمكتبة مصر الجديدة.

قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق الاسبق، النكبة مصطلح فلسطيني يعبر عن المأساة الإنسانية المتعلقة بتشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج دياره.

وتابع : " وهو الإسم الذي يطلقه الفلسطينيون على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والإقتصادية والحضارية عام 1948، وهي السنة التي طرد فيها الشعب الفلسطيني من بيته وأرضه وخسر وطنه، لصالح إقامة الدولة اليهودية- إسرائيل .

يشارك فى الندوة لفيف من الخبراء الدوليين والمهتمين بالشأن الفلسطينى والإعلاميين والصحفيين.

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