إزالة 32 حالة تعد علي مساحة 4685 متر مباني و18 فدان بالشرقية

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 28 حالة تعدي بمساحة 4685 متر مباني و4 حالات تعدي بمساحة 18 فدان و11 قيراط على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وفي هذا الإطار، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات لإزالة التعديات المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وأسفرت تلك الحملات عن تنفيذ إزالة كلية لغرفة بالطوب الدبش وسور على مساحة ( 30م ) خارج الحيز العمراني بقرية شبرا صورة التابعة للوحدة المحلية ، كما تم إزالة غرفة بالطوب الدبش على مساحة ( 15م ) خارج الحيز العمراني بقرية شبرا صورة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة القنايات، تم قص وتهذيب الأشجار وغسل البلدورات والتلتورات والأرصفة والسور الحجري ووضع صناديق القمامة بالمناطق المخصصة لتجميع القمامة وكنس الطريق الرئيسي بواسطة مكنسة المدينة ورفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بالمدينة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 40 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة، حفاظاً علي المظهر الحضاري للمدينة.

وانطلقت حملة إشغالات مكبرة بالتعاون بين الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة بلبيس وشرطة المرافق بمركز مدينة بلبيس حفاظا على الانضباط بالشارع البلبيسي وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفي مشتول السوق، وبالوحدة المحلية بكفر ابراش، تم زرع أعمده إنارة عامة وشدة أسلاك وتركيب كشافات من مدخل دهمشا إلى عزبة الإصلاح التابعة للوحدة المحلية بكفر أبراش وجاري استكمال إنارة الطريق لرفع كفاءة مستوى الإنارة بالطريق العام تفادياً لوقوع الحوادث.

وفي إطار تنفيذ خطة المحافظة لتطوير الشوارع الداخلية ، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة تنفيذ أعمال خطة الرصف وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي وازاله كافه المعوقات التي تعوق انتظام سير العمل.

وفي مركز الحسينية تم رفع 14 أعلان مخالف بناحية شارع ترعة سراج لإظهار المدينة بالصورة الحضارية والجمالية المشرفة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مدينة الزقازيق وجميع مراكز ومدن المحافظة تشهد اهتماما شديدا بقطاع الطرق من خلال رفع كفاءتها وخلق محاور مرورية جديدة واستغلال أطراف المدن بإنشاء طرق بديلة تُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين وكذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده طريق مصرف أكوة امتداد شارع طلبة عويضة مروراً بقريتي شيبة والنكارية وصولاً لطريق "القنايات - الأشراف" بطول 2,4 كم ومتوسط عرض 12متر بكل اتجاه وذلك للبدء في اعمال استكمال تغطية مسافة 1100 متر المتبقية من الطريق وذلك بنظام Box Section وبتكلفة 100 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء باعتباره محور مروري جديد يساهم في استيعاب حركة السيارات والنقل الثقيل المتجهين لمدينة ديرب نجم وطريق الزقازيق ميت غمر.

أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم إزالة كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لوضع خطة دورية لصيانة المصرف بعد انهاء اعمال التغطية لضمان عدم انسداد التغطيات والاستفادة من الطريق لتحسين شبكة الطرق الداخلية بما ينعكس على رفع كفاءة البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.

وأشاد محافظ الشرقية، بمجهودات جهاز تعمير سيناء في تحسين البنية التحتية والتنفيذ الجيد لمشروعات الرصف والتغطية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية مؤكدا أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وشهدت جولة محافظ الشرقية ضبط سيارة نقل ثقيل بمقطورة تسير عكس الاتجاه بمحور الرملية بمدينة الزقازيق ليكلف المحافظ رجال المرور باستيقافها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائدها وتطبيق القانون للحفاظ على أمن وسلامة المارة.

وكلف محافظ الشرقية، وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز الزقازيق ومدير إدارة المرور بسرعة الانتهاء من إعادة تخطيط المحور المروري ( نزلة طريق 33 ) وتوسعته بما يسهل حركة سيارات النقل المتجهة الي طريق ديرب نجم ولتخفيف حركة السيارات والزحام المروري U-turn (الدوران للخلف) أمام مدخل شارع الغشام.

وتوجه محافظ الشرقية، لتفقد ترعة العوجه خلف مسجد القدس بمدينة الزقازيق ليوجه رئيس المركز بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لسرعة انهاء اعمال تطهير الترعة والبدء فورا في إجراءات تغطيه الترعة ورصف الطريق للاستفادة منه في كمحور مروري جديد يمتد من طريق موقف المنصورة وصولا لطريق بهنباي وتسهيل دخول السيارات القادمة من مراكز شمال المحافظة للطريق الإقليمي دون الدخول لمدينة الزقازيق لتخفيف حده الزحام بها وتنفيذا لخطة المحافظة في فتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.