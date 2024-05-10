الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفتي الصدر والحميات ليلاً

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة مساء الخميس مستشفي الصدر بجزيرة شندويل لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضي بها 

ويأتي ذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج 

حيث تفقد قسم الإستقبال والطؤاري و الأشعة المقطعية والمعمل و القسم الداخلي . موجهاً مسئول الصدر بالمديرية و مدير المستشفي بمراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات و مستلزمات المعمل لتقديم خدمة أفضل للمرضي.

كما تفقد وكيل صحة سوهاج مستشفي الحميات وأشاد بتواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمستشفي وبالأقسام الداخلية بالمستشفي . موجها بإحالة المسئولين بالمديرية و المستشفي والمتسببين في تأخر توفير المستلزمات اللازمة لمعمل المستشفي للتحقيق . 

 مؤكداً علي المتابعة المستمرة لمنشأت القطاع الصحي لضمان حصول المواطنين علي خدمة طبية متميزة

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