اللهم تقبل مني.. مي كساب تؤدي مناسك العمرة (صور)

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها بعدد من الصور الجديدة لها من أمام الحرم المكي بعد تأديتها لمناسك العمرة ، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام، وظهرت مي في الصور بالحجاب وملابس العمرة، وعلقت كساب قائلة:" اللهم تقبل مني وإكتبها لكل مشتاق".

مي كساب تؤدي مناسك العمرة

وطرحت مي كساب مؤخرا عبر قناتها على اليوتيوب أغنية "بيقولوا قوية"، والتي روجت لها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" قائلة: “أغنيتي الجديدة بيقولوا قوية يوم الخميس الجاي بإذن الله على اليوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية، كلمات طارق علي، ألحان وتوزيع إسلام رفعت، ميكس وماستر جورج يعقوب”.

رشاقة مي كساب بعد عملية التكميم

كشفت الفنانة مي كساب عن كواليس انقاص وزنها بعد معاناتها مع الوزن الزائد وأشارت إلى أنها اتبعت العديد من الحميات الغذائية القاسية ، لكنها وصلت لحالة لم تعد فيه الحمية تؤثر بها.

وصرحت مي كساب خلال لقائها ببرنامج كلام نواعم المذاع على قناة MBC إنها كانت متصالحة مع وزنها الزائد ولا تشعر أنه يسببلها عائق في حياتها وكانت تتجاهل أي تعليقات سلبية حول شكلها، وعلى الجانب الآخر أكدت أنها كانت تشعر بوجود مشكلة حقيقية وتعيش حالة من الانفصام أو "الشيزوفرنيا" تجاه شكلها، وهو ما كان يظهر في بعض المواقف مثل التقاط الصور التذكارية حيث كانت تحاول أن تتجنب الظهور فيها، بالإختباء وراء الآخرين في الصور حتى لا يظهر سوى وجهها.

وعن سبب الذي دفعها لاتخاذ قرار إجراء عملية تكميم المعدة، هو ان ابنتها دليدا أعربت عن رغبتها في رؤيتها نحيفة وترتدي الكعب العالي وتضع أحمر الشفاه، حينها بدأت تيقن أنها يجب أن تتدخل وخاصة بعد أن أصبح المخرجون يسندون لها دور الأم في الأعمال وآخرهم مسلسل جعرف العمدة التي أدت فيه دور أم الفنان أحمد داش وهو ما استنكرته بعد ذلك.