الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مي كساب تكشف أسرار لأول مرة في "واحد من الناس"

مي كساب
مي كساب

قالت الفنانة مي كساب، ان شخصية " ثرية" بمسلسل "جعفر العمدة " من اهم الشخصيات التي قدمتها وقريبة جدا الي قلبي وهذه المشاعر الخاصة والأمومة وفقدان ابنها، لافتة إلى أنها كلما رآت الفنان أحمد داش تشعر كأنه ابنها، فهو دور صعب ومهم في مسيرتي الفنية.

واضافت مي كساب، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي والذي قام بتكريمها، ان الفضل لله في نجاح دوري وهذه الشخصية المهمة بأحداث المسلسل والفضل يعود الي المخرج  محمد سامي وتوجهاته وأيضاً الورق والسيناريو المكتوب بحرفية عالية جدا، وكان في مساحات مهمة ومتكافئة لجميع الشخصيات والادوار ومن اول لحظة وانا اقرأ السيناريو كنت سعيدة بهذه الروعة والإتقان الشديد في السيناريو.

وتابعت : "ان المخرج محمد سامي مختلف ومتميز ويهتم بالممثل وكنت سعيدة جدا بالتعاون معه واكتسبت كثيرا من هذه التجربة، كما كشفت عن تجربة سابقة مع المخرج محمد فاضل وانها استفدت جدا من التعامل معه".

وعن دورها قالت، : "قدمت قبل ذلك في مسلسل سرايا عابدين دور “الام “ونجحت فيه مع المخرج عمرو عرفة ".

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