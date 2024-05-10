رياح مثيرة للاتربة وطقس حار بالإسماعيلية







تهب رياح مثيرة للرمال والاتربة على الأجواء بمدينة الإسماعيلية ظهر اليوم الجمعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في الغلاف الجوي عن الايام الماضية .

ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية نشاط الرياح المثيرة للاتربة منذ ساعات الصباح والتي تصل سرعتها لنحو ٣٠ كم/ س .وسجلت درجات الحرارة اليوم بالإسماعيلية العظمى ٣٥° والصغرى ١٩ درجة .

وحذرت هيئة الارصاد الجوية مرضى الصدر والجيوب الانفية من التعرض للرياح.وطالبت بارتداء الكمامات في حالات الخروج من المنزل .

ونصحت بتناول العصائر المثلجة الطبيعية والمياه بكثرة والابتعاد تمامًا عن المشروبات الغازية لإنها لا تروي العطش وتزيد نسبة السكر في الدم وتؤدي لنتائج عكسية

وتشهد الحركة المرورية بالإسماعيلية انتظاما وهدوئا مع عطلة نهاية الأسبوع فيما تشهد المناطق المتاخمة للشواطيء والمتنزهات صباح الجمعة هدوئا واقبالا محدودا بسبب تزامن مواعيد امتحانات صفوف النقل بالمدارس. وفي الأسواق التجارية بالإسماعيلية سجلت حركة البيع والشراء في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة نشاطا متوسطا .

وانتظمت حركة صيد الاسماك بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس دون توقف رغم سرعة الرياح التي تعيق الرؤية الأفقية. فيما تشهد حركة الملاحة الدولية بقناة السويس انتظاما في الحركة للسفن القادمة من البحر الأحمر والقادمة من البحر المتوسط .