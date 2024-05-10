دفن جثة سائق لقي مصرعه في حادث سير بصحراوي سوهاج الشرقي

صرحت النيابة العامة بدفن جثة سائق يبلغ من العمر 34 سنة يقيم بمحافظة بني سويف لقي مصرعه في حادث اصطدام سيارة سيارة نصف نقل كان يقودها بأخرى نقل بمقطورة محملة أثناء توقفها على جانب الطريق بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بوجود حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي ووجود حالة وفاة بدائرة المركز .

وانتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء توقف السيارة نقل بمقطورة على جانب الطريق محملة وقادمة من شركة خاصة بقنا اتجاه محافظة الإسكندرية قيادة "السيد . ا . م . م" 50 سنة سائق يقيم بمحافظة الغربية اصطدمت بها من الخلف السيارة نصف نقل قيادة "محمد . ع . ع . ن" 34 سنة سائق يقيم بمحافظة بني سويف مما أدى إلى وفاة الثاني.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل الجثة بمشرحة مستشفى أخميم المركزي وبسؤال قائد السيارة الأولى قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت دفن الجثة .

وفي سياق آخر شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة أجرة بعمود إنارة على جانب الطريق نتج عنه إصابة طالبين في السادسة عشرة من عمرهما يقيمان بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بكدمات وتورم بالكاحل الأيمن والرقبة وجرى نقلهما لمستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود حادث تصادم ومصابين على الطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة أجرة قيادة "عبد الرافع . ح . ا" 54 سنة سائق- ومقيم دائرة مركز العسيرات بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيده مما أدى لإنحرافها وإصطدامها بعامود إنارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة مستقلي السيارة كلٍ من "أحمد . ع . س" 16 سنة طالب ومقيم دائرة مركز العسيرات بكدمة وتورم بالكاحل الأيمن و"مازن . م . ع" 16 سنة طالب يقيم بذات الناحية بكدمة وتورم بالرقبة وتم نقلهما لمستشفى جرجا العام لتلقي العلاج .

وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .