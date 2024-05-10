تصاعد أعمدة الدخان بشكل كبير جراء القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية (فيديو)

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن منظمة الأونروا أشارت منذ قليل أن المواطنين في قطاع غزة، تحديدا في رفح الفلسطينية، يفرون من شدة القصف الإسرائيلي المتلاحق في المدينة، حتى أنه تمت الإشارة بأن أعداد النازحين الذين فروا من هذا القصف الإسرائيلية وصل إلى نحو 110 من المواطنين.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أشارت إلى أنها استهدفت 40 هدفا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكأنها تتباهى بالمجازر التي ترتكب من العمليات العسكرية التي ترصد لحظيا منذ الساعات الأولى من هذا اليوم، سواء من قبل الغارات الإسرائيلية التي تشن على مدار الساعة وتستهدف البنايات، وترى تصاعد أعمدة الأدخنة بشكل كبير، بجانب المدفعية الإسرائيلية التي تقصف بشكل متلاحق بالقنابل والدانات التي تنفجر بشكل مباشر في المساكن والبنايات التي تسقطها فوق رؤوس ساكنيها.

نتنياهو: إسرائيل يجب أن تتغلب على حركة حماس في رفح الفلسطينية

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل يجب أن تتغلب على حركة حماس في رفح الفلسطينية، وكأنها إشارة في بدء هذه العملية الموسعة التي بدأت اليوم، والوضع الإنساني وصف بالكارثي نظرا لانعدام إيصال المساعدات الإنسانية بعدما بسط الاحتلال سيطرته بشكل كامل على منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".