الاحتلال يقصف كل محافظات غزة (شاهد)

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي يتصاعد بشكل عنيف وكثيف ضد كل محافظات قطاع غزة التي شملت قصفا عنيفا من المدفعية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية لهذا القطاع مثل بيت حانون وجباليا وحي الزيتون وجحر الديك ومخيم البريج وخان يونس ورفح الفلسطينية، جميعا تتعرض لقصف عنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية التي تدمر المنازل وممتلكات المواطنين في تلك المناطق.

حي الزيتون لا يزال يشهد توغلًا إسرائيليًا كبيرًا

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن حي الزيتون لا يزال يشهد توغلا إسرائيليا كبيرا في تلك المنطقة، ويدمر منازل المواطنين وقصفها، الأمر الذي أدى لاشتعال النيران في عدد من المنازل في تلك المنطقة، وإثارة حالة من الخوف والرعب في صفوف المواطنين الفلسطينيين، والمحافظة الوسطى شهدت أكثر من عملية قصفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنازل عدد من المخيمات مثل البريج والنصيرات ومنطقة مدينة دير البلح.

ولفت إلى أنه يدور الحديث عن ارتقاء عشرات الشهداء والمصابين في خان يونس بالمنطقة الشرقية، والذين سقطوا جراء القصف المدفعي العنيف الذي يطال بلدة "عبسان الكبيرة" ومنطقة "الفرحين" و"آل قديح"، وقد وصل بالفعل أحد الشهداء إلى المستشفى الأوروبي شرق المدينة.

مدينة رفح الفلسطينية تشهد منذ الإثنين الماضي عمليات قوية

وأشار إلى أن مدينة رفح الفلسطينية تشهد منذ الإثنين الماضي عمليات قوية، وكانت هذه الليلة عنيفة ودامية للغاية، وتشبه الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث لم تتوقف الغارات الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية للمحافظة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".