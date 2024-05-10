تفاصيل اجتماع البابا تواضروس وبطاركة الكنائس الأرثوذكسية في الشرق.. شاهد

ترأس القداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، فعاليات الاجتماع الرابع عشر بحضور بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، المقام حاليا بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



يشارك في الحضور مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، و قداسة الكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير للأرمن الإرثوذكس في انطلياس لبنان، وبمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية للإجتماع، نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير و عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الكنائس العالمي، نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية، والدكتور جرجس صالح الأمين الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط و سكرتير اللجنة الدائمة ، ومار إقليمس دانيال كورية متروبوليت بيروت للسريان الأرثوذكس والمطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص حماه و طرطوس و توابعها للسريان الأرثوذكس، والنائب البطريركي بالوكالة.

استهل اللقاء بالصلاة الجماعية باللغات الثلاث القبطية، والسريانية والأرمنية من أجل السلام في العالم ومنطقة الشرق الأوسط عقبها عرض ما تم دراسته من قبل اللجنة التنفيذية على مدار الأيام الماضية.

ومن المقرر أن تستكمل فعاليات الاجتماع لعدة ساعات خلال اليوم و ستختتم ببيان رسمي لجميع البطاركة المشاركين.

تعتبر هذه اللقاءات واحدة من أبرز الفعاليات المشتركة بين الكنائس التي تحمل ذات العقيدة " الأرثوذكسية" وبدأت منذ عام 1998 م في عهد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث ومثلث الرحمات مار اغناطيوس زكا الأول عيواص والكاثوليكوس آرام الأول.

وكان أول لقاء انعقد في 10 مارس من عام 1998 بدير القديس الانبا بيشوي وادي النطرون، و منذ هذا التاريخ يتم الانعقاد بشكل سنوي .