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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الفعاليات المقبل بمناسبة الخمسين فيكنيسة مارجرجس بحدائق حلوان

كنيسة مارجرجس بحدائق
كنيسة مارجرجس بحدائق حلوان

تقيم كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني التابعة للأقباط الأرثوذكس في حدائق حلوان، غدًا السبت، فعاليات الاسبوع الثاني من فترة الخمسين المقدسة، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا.

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اجتماع الصلاة في كنيسة العذراء بمصر الجديدة الليلة


ومن المقرر أن يتخلل اللقاء اقامة الطقوس القبطية الأرثوذكسية خلال فترة الخميسن بالتزامن مع  القاء العظة الروحية خلال الاجتماع العام الذي انقطع في فترة سبوع الآلام.


الخمسين المقدسة ومعناها الروحي للأقباط


"الخمسين" فترة روحية بالكنيسة القبطية  وهى عبارة عن  ٤٠ يوم قبل ذكرى صعود  المسيح،  ١٠ يوم بعد الصعود  وهى الفترة التي شهدت في إتمامها  حلول الروح القدس علي التلاميذ.


أما عن كلمة "الخماسين" تعني في معجم اللغة العربية هي إسم رياح مصرية حارة جافة  متربة أي هي أسم رياح مصرية مصحوبة بحرارة جافة ومصحوبة بأتربة ، لذلك تكتب الخمسين في الكنيسة نسبةً لهذه الذكرى المجيدة.

مظاهر احتفال الكنيسة بعيد القيامة


احتفلت الكنيسة القبطية بعيد القيامة المجيد الأحد الماضي، وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي الاحتفالي في هذه المناسبة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية والتي جاءت في كرى قيامة المسيح من بين الأموات مرورًا بعدة لحظات فارقه في الإنسانية والتاريخ المسيحي كذكرى خميس العهد أو كما يعرف بالعشاء الأخير اليوم الذي غسل المسيح أجل تلاميذة في رساله منه لأهمية التواضع وصولًا ليوم الجمعة العظيمة ذو خصوصية روحية ومكانة فريدة لدي الأقباط، ويرتبط هذا اليوم بذكرى هامة وهى تسليم السيد المسيح الى المحاكمة وبدء تعذيبه بشتى الأنواع على يد اليهود والحكام الرومان، بعدما خانه تحد تلاميذه يدعى "يهوذا".

 
كما أنه يعيد  هذا اليوم  إلى الاذهان ذكرى فداء  المسيح من اجل خلاص  العالم من ظلام الإستبداد والظلم وهى الاحداث التي جاءت في ختام أسبوع الآلام آخر ايام المسيح في الأرض. 
 

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