لصوص القاهرة في قبضة الأمن.. حملة مكبرة توقع بـ5 أشخاص

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (بندقية خرطوش و 4 طلقات نارية) بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بسرقة دراجة نارية حال ركنها بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية ، واعترف بارتكاب عدد (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها.

متهم بجرائم سرقات

كما تم ضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين حال سيره بدائرة القسم ، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم ، وأقرا بإرتكاب عدد (2) واقعة سرقة هاتف محمول بذات الأسلوب، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميلهما " سيئ النية" (عامل – له معلومات جنائية) تم بإرشادهما ضبطه وبحوزته كافة المسروقات، وبمواجهته أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة .

وتمكنت القوات من القبض على (عاطلان- لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامهما بسرقة هاتف محمول من (إحدى السيدات – تحمل جنسية إحدى الدول) حال استقلالهما دراجة نارية قيادة الأول "مستأجرة" بدائرة القسم ، وبمواجهتهما، إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة.



وفي واقعة أخرى ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجته نتيجة خلافات أسرية في العمرانية، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض سيدة لاعتداء بسلاح أبيض في منطقة العمرانية.



توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن زوج المجني عليها اعتدى عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بينهما.

تم نقل المجني عليها إلى المستشفى، وضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق آخر لقيت طبيبة مصرعها وأصيب زوجها في حادث انقلاب سيارة داخل مصرف بمحافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغا من الأهالى، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، داخل أحد المصارف على طريق قرية دخميس - المحلة، في نطاق مركز المحلة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى المكان، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة.

وكشفت التحريات، مصرع طبيبة، تدعى أميرة عبد الحميد 25 سنة وإصابة زوجها طبيب أسنان؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها.



ونقل مرفق الإسعاف الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصاب الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها واخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف والتصريح بدفن الجثة بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية.