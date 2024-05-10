"السرب".. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر أمس

حقق فيلم السرب بطولة النجم أحمد السقا، أمس، الخميس، إيرادات بلغت 1،602،193 جنيه، ويأتي ذلك ضمن الأعمال المنافسة في موسم عيدالفطر.

البرومو الرسمي لفيلم السرب

وكانت طرحت شركة سينرجى، البرومو الرسمي لـ فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، آسر ياسين، كريم فهمي، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، وتم طرحه يوم 1 مايو بدور العرض السينمائي.

ويتناول البرومو الرسمي لفيلم "السرب" الغارة الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، بعد أن أصدر تنظيم داعش في ليبيا فيديو بتاريخ 15 فبراير2015 يصور قطع رؤوس 21 من الأقباط المصريين، وخلال ساعات ردت القوات الجوية المصرية بضربات جوية ضد أهداف محددة مسبقًا انتقامًا للعمال المصريين، وجاء ذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

قصة فيلم السرب

تدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.

أبطال فيلم السرب

ويجمع فيلم السرب في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، محمد فراج، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، أحمد فهمي، نيللي كريم، صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.

قرر صناع فيلم “السرب” بطولة النجم أحمد السقا على اهداء الفيلم إلى شهداء مصر، حيث تم التنويه في بداية تتر العمل الذي طرح فى جميع دور العرض السينمائية.

حرص النجم أحمد السقا على كشف كواليس أحد أصعب مشاهده فى فيلم السرب الذى يقوم ببطولته، والذي تم طرحه فى دور العرض أمس الأربعاء، وذلك أثناء حلوله ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى.

وتحدث السقا في تصريحاته حول مشهد دفنه في الرمال قائلًا: "دوماً ما نبذل قصارى جهدنا من أجل أن تنال أدوارنا استحسان الجمهور، الذى أحياناً لا يعلم مدى صعوبة ما تم أمامه ليخرج بهذا الشكل، فمثلاً مشهد مثل حديثى وأنا بالكامل تحت الرمال باستثناء رأسى، أخذ مننا 4 ساعات كاملة كنت فيها تحت الأرض".

وتحدى النجم أحمد السقا الجميع فى فيلم “السرب” وصور مشهد خطير رغم رفض كل القائمين على العمل تصويره لهذا المشهد لأنه غير مسموح بسير أى شخص فى محيط سير الطائرات فى الجو، إلا أنه أصر ووقع على تعهد بأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن تصويره للمشهد، وبالفعل تم تصويره وفقد السقا بسببه السمع لمدة 3 أيام بسبب صوت الطائرات العالى جداً وقربها من الأرض في المشهد، حيث ظل السقا لا يسمع في هذه الأيام سوى صافرات الطائرات.