هنا الزاهد تقتحم عالم ديزني وتطل بنسخة باربي

تعد النجمة هنا الزهد من أبرز نجمات الفن أناقة ورقي لامتلاكها شخصية خاصة تنجذب نحو كل ما يبرز جمالها دون الميل للجرأة أو الإثارة وهذا ما جعلها تحظى بإعجاب جمهورها.

وبدت هنا الزاهد بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما من أعلى به فتحات متنوعة محدد الخصر وفضفاضا من أسفل اتسم بشق مثير كشف عن أحد ساقيها صمم من قماش ناعم باللون البينك الزاهي مما جعلها تشبه كثيرا باربي الشخصية المفضلة لدى المعنيين بالموضة.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعة بحبات الألماس لتزيد من فخامة إطلالتها.

واختارت أن تستعرض خصلات شعرها الطويل الذهبي الحريري وراء ظهرها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها بشكل واضح.

هنا الزاهد

هنا الزاهد (5 يناير 1994 -) ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014. ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

مسيرتها الفنية

ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة طلعت زكريا. ظهرت لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا. انضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع ساندي وإسلام جمال. قدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه مع عادل إمام.

حياتها الخاصة

في 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.

في نوفمبر 2023 أعلنت عن انفصالها عن زوحها بعد 4 سنوات من الزواج وكتب على صفحتها الشخصية على موقع انستغرام: الحمدلله.. تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز.