في ذكرى وفاته.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الامام عبد الحليم محمود ببلبيس

تنقل شاشات التلفزيون والإذاعة المصرية، بعد قليل اليوم الجمعة، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، بمسقط رأسه بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يُلقي الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة من مسجد الامام الدكتور عبدالحليم محمود، بعنوان «التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع»، ويقرأ قرآن الجمعة الشيخ حلمي الجمل، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور السيد الجنيدي وكيل وزارة الأزهر بالشرقية، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

ويحل اليوم العاشر من شهر مايو، ذكرى مولد الإمام الدكتور عبد الحليم محمود «شيخ الأزهر الأسبق» الذى ولد بقرية السلام مركز بلبيس محافظة الشرقية، واعتادت أسرة الأمام أن تُقيم احتفالية كبرى فى ذكرى مولده من كل عام، يحضرها كبار رجال الدين والدولة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عمر هاشم، ويتم نقل صلاة الجمعة من مسجده على شاشات التليفزيون وعبر أثير الإذاعة المصرية.

ومن المعروف عن الإمام الدكتور عبد الحليم محمود «شيخ الأزهر الأسبق» ، إنه كان زاهدا لدنياه، حيث كان يعيش فى شقة بالإيجار بحى الزيتون بمحافظة القاهرة، وذلك رغم تقلد الإمام عدد من المناصب منها: عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وأمين مجمع البحوث الإسلامية، وزيرا للأوقاف، ووكيل للأزهر، ثم شيخ للجامع الأزهر، وعندها اعانه الله على إعادة الهيبة للأزهر الشريف ومكانته العالمية، وتوسع فى إنشاء المعاهد الأزهرية التعليمية، وجعل للأزهر الشريف روىء جادة في المواقف التي تستدعي تدخله، كما هو الحال في قانون الأحوال الشخصية، ومن اللافت أن الرئيس الأمريكى جيمي كارتر إستقباله استقبال رسمي، وصلى الأمام فى الكونجرس الأمريكي.