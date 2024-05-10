فاجعة على طريق الغربية.. مصرع شابين وإصابة آخرين في حادث

لقي شابان مصرعهما وأصيب اثنان آخران إصابات خطيرة في حادث مروع وقع على طريق المحلة قطور القديم، بمحافظة الغربية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على الطريق المذكور، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

حادث المحلة قطور

وبحسب المعلومات الأولية، فقد اصطدمت سيارتان على الطريق، مما أدى إلى مصرع شابين في الحال، وإصابة اثنين آخرين إصابات خطيرة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على جثث المتوفين في مشرحة المستشفى، لحين إنهاء إجراءات الدفن.

وقد أخطرت النيابة العامة بالحادث، وبدأت التحقيقات لمعرفة أسبابه وملابساته.

وتناشد الإدارة العامة للمرور جميع قائدي المركبات بضرورة الالتزام بقواعد المرور، والحذر الشديد على الطرق، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المروعة.

وفي واقعة آخرى لقي عقيد شرطة مصرعه في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، اثر تصادم سيارة ملاكي مع جمل، بطريق "الزعفرانة ـ البحر الأحمر" ونُقلت جثته بواسطة سيارة اسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير بطريق "الزعفرانة ـ البحر الاحمر" نطاق المحافظة، اثر تصادم سيارة ملاكي مع جمل، ونتج عن ذلك وفاة شخص بمكان الحادث، وتم التوجيه بسرعة الانتقال لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث، ووفاة «احمد صلاح الدين علي يونس» يبلغ من العمر 40 عامًا، عقيد شرطة بقوات الأمن المركزي ببني سويف، مقيم شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، ونُقلت جثته بواسطة سيارة اسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.