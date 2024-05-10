تراجع واردات مصر من أشكال خام الذهب غير النقدي

سجلت واردات مصر من اشكال خام الذهب غير النقدي تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2024، حيث بلغت قيمة وارداته في شهر فبراير الماضي نحو 9 ملايين و887 ألف دولار، بينما كانت نحو 14 مليونا و819 ألف دولار في شهر فبراير عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 4 ملايين و932 ألف دولار.

وجاءت واردات أشكال خام الذهب ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الوسيطة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري و201 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل ملياري و319 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 117 مليون و84 ألف دولار.

وتواصل واردات مصر من أشكال خام الذهب تراجعها منذ بداية العام، حيث بلغ إجمالي الواردات في شهر يناير الماضي نحو 4 ملايين و699 ألف دولار، بينما كان نحو 22 مليون و408 ألف دولار في شهر يناير عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 17 مليون و709 ألف دولار.

وتراجعت قيمة الواردات المصرية فى شهر فبراير الماضى بنسبة 2.4٪، حيث بلغت نحو 6.08 مليار دولار، مقابل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بقيمة تراجع بلغت 0.14 مليار دولار.

الذهب في المعاملات الفورية

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2350.87 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في وقت سابق. وزادت الأسعار بنحو 2.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2356.90 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "استعاد الذهب سحره هذا الأسبوع بفضل بعض البيانات الأميركية الكلية الضعيفة. وكانت أرقام طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى أسوأ من المتوقع، والتي تأتي في أعقاب أرقام الوظائف غير الزراعية الأضعف يوم الجمعة الماضي".ويرجح المتعاملون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.