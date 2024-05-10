سيولة مرورية في الشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة

شهدت شوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة انسيابية في حركة المرور على مستوى محاوروميادين المحافظتين، وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور لتسهيل وصول المواطنين.

الحالة المرورية في القاهرة

شهد كوبري أكتوبر، حركة مرورية منتظمة من ميدان رمسيس حتى غمرة، مع بعض الكثافات في اتجاه المهندسين.

وشهد طريق الأوتوسترادن سيولة مرورية من حلوان إلى المعادي والمقطم، مع كثافة في اتجاه بين الجبلين وشارعي عباس العقاد.

الدائري: سيولة مرورية بشكل عام، مع بعض الكثافات عند النزلات.

كورنيش النيل: كثافات مرورية متحركة من المظلات إلى وسط البلد وحلوان، والعكس.

شارع صلاح سالم: سيولة مرورية بشكل عام.

شارع الطيران: سيولة مرورية بشكل عام.

الحالة المرورية في الجيزة

الطريق الدائري: سيولة مرورية بشكل عام، مع بعض الكثافات عند النزلات.

محور 26 يوليو: سيولة مرورية بشكل عام، مع كثافة في اتجاه المهندسين قبل طلعة الدائري وميدان لبنان ونادي الزمالك.

شارع فيصل: كثافات مرورية تتزايد مع ساعات الذروة الصباحية.

كوبري الجلاء: سيولة مرورية حتى طريق العروبة.

كوبري المطار: كثافات مرورية.

كوبري الحدائق: كثافات مرورية من الزاوية الحمراء إلى الفنجري.

كوبري المطرية: كثافات مرورية من الكابلات وكورنيش النيل إلى وسط البلد.

شارع الهرم: بطء في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة، وشارع العريش، ومدكور، والطالبية.

منطقة مشعل: كثافات مرورية.

شارع العشرين: كثافات مرورية من شارع العشرين حتى الطالبية.

كوبري الجيزة المعدني ومنطقة الطوابق: كثافات مرورية.

نصائح للمسافرين

استخدم تطبيقات الملاحة لتحديد الطرق البديلة الأقل ازدحامًا.

توفر شبكة النقل العام في القاهرة والجيزة وسيلة سريعة ورخيصة للتنقل.

حاول السفر في الصباح الباكر أو في المساء لتجنب الازدحام.

قد تواجه بعض التأخيرات بسبب الازدحام، لذا حاول أن تكون صبوراً.

إرشادات لقائدي المركبات