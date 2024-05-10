سعر الريال القطري أمام الجنيه اليوم الجمعة

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-5-2024، بالبنوك المصرية، ليسجل سعره فى البنك الأهلي المصري سعر 12 جنيهًا للشراء، و13 جنيهًا للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.08 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

12.96 جنيه للشراء

13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12 جنيهًا للشراء.

13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.03 جنيه للشراء.

13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.08 جنيه للشراء.

13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

13 جنيهًا للشراء.

12.09 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني الأهلي

12.94 جنيه للشراء.

12.98 جنيه للبيع.

تكبد الدولار خسائر، في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، بعدما تراجع الليلة الماضية أمام اليورو والجنيه الإسترليني، بفعل بيانات أظهرت مزيدا من العلامات على تباطؤ سوق العمل الأميركية وبالتالي زيادة احتمال خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 155.39 ين منخفضا من أعلى مستوياته البالغ 155.95 الذي سجله في الجلسة السابقة. وسجل اليورو 1.0782 دولار بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة الليلة الماضية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات منها الين واليورو، عند 105.25.

وجاء تراجع الدولار في أعقاب بيانات أظهرت قفزة في الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية في الولايات المتحدة، والتي جاءت بعد تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي، مما أدى إلى زيادة الإقبال على المخاطرة في السوق التي كانت توقعاتها متذبذبة لأسابيع بشأن موعد خفض أسعار الفائدة المحتمل هذا العام ومداه.

وإلى جانب صعود طفيف لسندات الخزانة الأميركية والسلع الأولية، ارتفعت معظم العملات الرئيسية مثل الين والجنيه الإسترليني. وبدا الإسترليني هشا بعد مراجعة حذرة من بنك إنجلترا للسياسة النقدية. ويقدر المشاركون في السوق أن طوكيو أنفقت نحو 60 مليار دولار الأسبوع الماضي لإنعاش الين من مستويات متدنية، وأكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي مجددا نية الحكومة التدخل إذا لزم الأمر وذلك خلال مؤتمر صحفي دوري بعد اجتماع مجلس الوزراء الجمعة.