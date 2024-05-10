مشاهير الفن يحيون حفل زفاف لينا الطهطاوي ومحمد فرج (صور)

احتفلت المذيعة لينا الطهطاوي مساء أمس الخميس بحفل زفافها على البلوجر محمد فرج وسط أجواء مليئة بالبهجة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم والنجمات والمشاهير.

وظهرت لينا بإطلالة أنيقة ملكية حيث ارتدت فستانًا مجسمًا مرصعًا بالألماس يبرز قوامها الممشوق ، كما اختارت لخصلات شعرها الأشقر الطويل تسريحة بسيطة للغاية إذ تركته منسدلًا على كتفيها بإنسيابية ما أضفى على إطلاتها الرقة والنعومة

وأحيا حفل الزفاف عدد من المطربين وأبرزهم الفنان تامر حسني حيث أدى مجموعة من أغنياته، منها أغنية "هرمون السعادة"، و"حلو المكان"، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور، والفنان الأردني عزيز مرقة حيث رقص العروسان على أغنيته الشهيرة " مجنناني"، وحرص الفنان محمود العسيلي على تقديم عدد من أغانيه ومنها أغنية الشهيرة «قدام العالم انتى مراتى».

وبالطبع كان حضور الفنانة هنا الزاهد لافتًا حيث تعد من أقرب أصدقاء العروس، كما حضر أشقاء هنا وهما نور الزاهد وفرح الزاهد، ولفتت هنا الزاهد انتياه المصورين نحوها لأناقتها ورقتها حيث ارتدت فستان طويل مجسم الوسط ومكشوف الأكتاف باللون الفوشيا ويتميز بفتحة حتى الركبة من أحد الجوانب.

كما اختارت تسريحة انسيابة لشعرها الأشقر الطويل حيث تركته منسدلًا بنعومة على كتفيها ، واختارت الألوان النود للمكياج وهو ما لائم لون بشرتها .

خطوبة لينا الطهطاوي ومحمد فرج

وكان قد أعلن فراج خطوبته على لينا في 20 ديسمبر الماضي بعد أن أخفى ولمدة أشهر هوية عروسه ، وكانت الفنانة هنا الزاهد أبرز الحضور حيث تجمعها بالعروس علاقة صداقة قوية.

من هي لينا الطهطاوي؟

لينا الطهطاوي هي إعلامية مشهورة، من مواليد محافظة القاهرة عام 1995، والدها الملحن والموزع طارق طهطاوي، عملت في بداية مشوارها المهني مراسلة رياضية، وبعد ذلك مقدمة برامج بقناة أون تايم اسبورت، تقدم الآن برنامج "كلاكيت" عبر راديو نجوم إف إم.

طلاق محمد فرج

وكان قد انفصل محمد فرج عن زوجته الاولى نوران نصر بعد زواج دام لمدة عام ونصف ، وقال محمد فرج إن الانفصال تم بشكل نهائي، وطلب من الجميع عدم التدخل في خصوصيتهما لأنه أمر يخصهما بمفردهما، وكتب في منشوره:" قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا النهاردة انتهى زواج دام سنة و نص و علاقة دامت ٣ سنين، مرت بحلوها و مُرها و تم الانفصال بشكل نهائي، الأسباب و التفاصيل دة شئ يخصني أنا وهي بس رجاء من كل الناس ماحدش له علاقة واحترموا الخصوصية ، كل شئ قسمة ونصيب وربنا مش بيجيب حاجة وحشة دايما عندي يقين وإيمان بالله فالنقطة دي فت بكون مرتاح نفسيا وضميري مرتاح، رجاء من كل الناس وصحابي ومعارفي، مش عايز حد يكلمني فالموضوع ولا يحكم عليا أو عليها، ومش هاسمح لحد انه يجيب سيرتها بكلمة عندي ولا يظلمها ولا يظلمني".