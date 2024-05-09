لينا الطهطاوي ومحمد فرج يقتربان من عش الزوجية.. كتبنا الكتاب (صور)

احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي اليوم بعقد قرانها على البلوجر محمد فرج، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء .

عقد قران لينا الطهطاوي ومحمد فراج



ونشر محمد فرج مجموعة صور وفيديوهات من مراسم كتب كتابه على الإعلامية لينا الطهطاوي، وذلك على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.



تفاصيل إطلالة لينا الطهطاوي في عقد قرانها

وظهرت لينا بإطلالة رقيقة باللون الأبيض حيث اختارت فستانًا مجسمًا من التل الفرنسي يبرز قوامها الممشوق، كما تعمدت ترك خصلات شعرها الأشقر الطويل منسدلًا على كتفيها وهو ما أضفى على إطلالتها الرقة والأنوثة.





خطوبة لينا الطهطاوي ومحمد فرج



وكان قد أعلن فراج خطوبته على لينا في 20 ديسمبر الماضي بعد أن أخفى ولمدة أشهر هوية عروسه ، وكانت الفنانة هنا الزاهد أبرز الحضور حيث تجمعها بالعروس علاقة صداقة قوية.

من هي لينا الطهطاوي؟



لينا الطهطاوي هي إعلامية مشهورة، من مواليد محافظة القاهرة عام 1995، والدها الملحن والموزع طارق طهطاوي، عملت في بداية مشوارها المهني مراسلة رياضية، وبعد ذلك مقدمة برامج بقناة أون تايم اسبورت، تقدم الآن برنامج "كلاكيت" عبر راديو نجوم إف إم.

طلاق محمد فرج



وكان قد انفصل محمد فرج عن زوجته الاولى نوران نصر بعد زواج دام لمدة عام ونصف ، وقال محمد فرج إن الانفصال تم بشكل نهائي، وطلب من الجميع عدم التدخل في خصوصيتهما لأنه أمر يخصهما بمفردهما، وكتب في منشوره:" قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا النهاردة انتهى زواج دام سنة و نص و علاقة دامت ٣ سنين، مرت بحلوها و مُرها و تم الانفصال بشكل نهائي، الأسباب و التفاصيل دة شئ يخصني أنا وهي بس رجاء من كل الناس ماحدش له علاقة واحترموا الخصوصية ، كل شئ قسمة ونصيب وربنا مش بيجيب حاجة وحشة دايما عندي يقين وإيمان بالله فالنقطة دي فت بكون مرتاح نفسيا وضميري مرتاح، رجاء من كل الناس وصحابي ومعارفي، مش عايز حد يكلمني فالموضوع ولا يحكم عليا أو عليها، ومش هاسمح لحد انه يجيب سيرتها بكلمة عندي ولا يظلمها ولا يظلمني".