سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الجمعة

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 10-5-2024، أمام الجنيه بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.60 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.60 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.60 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.60 جنيه للشراء.

12.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.61 جنيه للشراء.

12.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.59 جنيه للشراء.

12.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.54 جنيه للشراء.

12.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.69 جنيه للشراء.

12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.59 جنيه للشراء.

12.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.56 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

تكبد الدولار خسائر، في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، بعدما تراجع الليلة الماضية أمام اليورو والجنيه الإسترليني، بفعل بيانات أظهرت مزيدا من العلامات على تباطؤ سوق العمل الأميركية وبالتالي زيادة احتمال خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 155.39 ين منخفضا من أعلى مستوياته البالغ 155.95 الذي سجله في الجلسة السابقة. وسجل اليورو 1.0782 دولار بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة الليلة الماضية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات منها الين واليورو، عند 105.25.

وجاء تراجع الدولار في أعقاب بيانات أظهرت قفزة في الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية في الولايات المتحدة، والتي جاءت بعد تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي، مما أدى إلى زيادة الإقبال على المخاطرة في السوق التي كانت توقعاتها متذبذبة لأسابيع بشأن موعد خفض أسعار الفائدة المحتمل هذا العام ومداه.