جاستن بيبر وهايلي بالدوين في انتظار مولودهما الأول (صور)

احتفل المغني الكندي جاستن بيبر بحمل زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين "هايلي بيبر" خلال جلسة تصوير جمعتهما في إحدى الغابات تُظهر لحظاتهما الرومانسية، ليضعا نهاية للشائعات التي رُوجت مؤخرا بين رواد السوشيال ميديا حول خلافهما وانفصالهما.

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هايلي بيبر وجاستين بيبر في انتظار مولودهما الأول

ونشر المغني البالغ من العمر 30 عامًا، مجموعة من الصور ومقاطع فيديو توثق بطن هايلي، دون أن يعلق عليها، واكتفى بالإشارة إليها فقط.

اطلالة هالي بالدوين زوجة جاستين بيبر

وظهرت عارضة الأزياء بفستان من الدانتيل الأبيض من تصميم أنتوني فاكاريلو، وهو ذو تصميم مجسم أبرز بطنها الذي بدت عليه علامات الحمل.

وكانت قد ذكرت هايلي قبل الإعلان عن حملها، لـ صنداي تايمز في مايو 2023 إنها ترغب بطفل من جاستن قائلة: "أنا أبكي حرفيًا بشأن هذا طوال الوقت! أريد أطفالًا بشدة، لكنني أشعر بالخوف"، مضيفة أن "حياتها في نظر الجمهور ستشكل تحديًا إضافيًا".

جاستين بيبر وهايلي بالدوين

وتابعت: "يكفي مواجهة الناس عندما يقولون أشياء عن زوجي أو أصدقائي... لا أستطيع أن أتخيل الاضطرار إلى مواجهتهم أيضاً بسبب طفلي".

زواج جاستين بيبر وهايلي

احتفلا جاستن وهايلي بزواجهما بشكل سري بين الأقارب والأصدقاء المقربين في سبتمبر عام 2018، وبعد عام أقاما حفل زفاف في Montage Palmetto Bluff في كاليفورنيا بحضور عدد أكبر من المقربين من العائلة والأصدقاء.

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من هو جاستين بيبر

هو مغني بوب وآر أند بي وكاتب أغاني كندي ولد في 1 مارس 1994، يمتلك مهارة موسيقية متمثلة في مزج الأنواع الموسيقية، كما لعب دورًا مؤثرًا في الموسيقى الشائعة الحديثة.

بدأ الغناء في عام 2007، حيث اكتشفه مدير المواهب سكوتر براون، والذي أصبح مدير أعماله مستقبلاً، عن طريق موقع يوتيوب عام 2008.

من هي هايلي بالدوين

هي ممثلة، وعارضة أزياء أمريكية، وُلدت في تكسون، بولاية أريزونا الأمريكية، وبدأت حياتها المهنية في مجال عروض الأزياء في سن مبكرة، وشاركت في أسبوع الموضة في لندن، كما ظهرت في مجلات مثل "Tatler" و"LOVE" و"i-D"، وعرضت لوكالات أزياء عاليمية، كما شاركت في بعض الأدوار التمثيلية الصغيرة وقدمت البرامج التلفزيونية لفترة وجيزة.