جاستن بيبر يغازل زوجته فى عيد زواجهما الخامس.. سحرتي قلبي

حرص المغني الكندي، جاستن بيبر على توجيه رسالة رومانسية لزوجته هايلي بيبر، بمناسبة ذكرى زواجه الخامسة.

رسالة جاستن بيبر الرومانسية

حيث كتب جاستن بيبر عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” قائلا: "إلى أغلى شخص في قلبي، حبيبتي، 5 سنوات.. لقد سحرتي قلبي، أعلم من أعماق روحي إلى عمق عظامي، أن هذه الرحلة معك ستتجاوز توقعاتنا، الأكثر جنونًا، لنحافظ على أحلامنا الكبيرة حبيبتي، نرفع الكأس للأبد، أنا أحبك بكل وجودي".

وكان حرص المغني العالمي جاستن بيبر على مشاركة جمهوره صور عبر حسابه على الانستجرام جمعته بزوجته، وذلك احتفالًا بذكرى زواجهم الرابعة.

وعلق قائلًا: "ذكرى سنوية سعيدة لأعز أصدقائي وزوجتي هايلي شكرًا لكِ لجعلي أفضل بكل الطرق".

ونشرت هايلي بيبر بمناسبة تلك الذكرى صورة تجمعهما يجلسان بجانب بعضهما وعلقت قائلة: "أجمل إنسان عرفته...حب حياتي أشكر الرب لأنك هنا" ونشرت صورة أخرى وعلقت عليها "معا حتى يفرقنا الموت".