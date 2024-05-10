«القارب» وثائقى يعيد عمر الشريف للشاشة

«الغردقة لسينما الشباب» ينفرد بعرض الأفلام الأولى لكبار المخرجين

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن استحداث برنامج عروض لمجموعة من أفلام السينما المصرية التى تعرض لأول مرة ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان المقرر انطلاقها فى الفترة ما بين 19 وحتى 25 سبتمبر المقبل.

وقال رئيس المهرجان السيناريست محمد الباسوسى إن البرنامج الجديد يتضمن عرض الأفلام الأولى لكبار المخرجين من خريجى المعهد العالى للسينما والتعرف على إبداعاتهم فى مراحل البدايات تحديدًا أثناء دراستهم الأكاديمية.

وتابع: يعرض المهرجان فى هذا القسم مشروع تخرج المخرج هانى لاشين بفيلم يحمل عنوان «مع مرتبة الشرف» وفيلم آخر بعنوان «القارب» الذى جمعه بالفنان الراحل عمر الشريف، إنتاج عام 1980 بعد تخرجه فى المعهد بأربعة أعوام.

وأضاف السيناريست محمد الباسوسى، اننا وقعنا مع الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالى للسينما بروتوكول تعاون بين المهرجان والمعهد يتضمن مشاركة المعهد فى مسابقة أفلام الطلبة وتنظيم ورش خاصة لصناعة الفيلم يحاضر فيها مجموعة من أساتذة المعهد ونجوم وصناع السينما المصرية وتخصيص برنامج سنوى يعرض من خلاله مشاريع تخرج كبار المخرجين من خريجى المعهد الذين أسهموا فى تطور صناعة السينما على مدار تاريخها مثل محمد وعمر عبدالعزيز وعلى بدرخان وهانى لاشين وخيرى بشارة وداود عبدالسيد وشريف عرفة ومحمد ياسين وعلى إدريس وساندرا نشأت وغيرهم لتكون فرصة أمام الشباب من الجمهور وصناع الأفلام للتعرف على أفكار المخرجين الكبار أثناء دراستهم بالمعهد وسيعقب العروض ندوات وماستر كلاس مع المخرجين من أصحاب هذه المشاريع.

من جانبه قال هانى لاشين: كنت أجهز لفيلمى القارب الذى تناولت فيه الدور الذى لعبه المصريون فى اكتشاف هذه الوسيلة المائية المهمة التى اكتشفوها نتيجة وجود نهر النيل العظيم وكان الفنان الكبير عمر الشريف عائدا لتوه من الخارج وقررت وأنا شاب فى مقتبل العمر أن أطرق البيوت من أبوابها وذهبت إليه ووجدت منه كل ترحاب وتشجيع وحماس للمشاركة فى العمل.

ويضيف: فى أول أيام التصوير ذهبت إلى البلاتوه وفوجئت بأنه متواجد بالاستوديو قبل موعد التصوير المحدد بساعتين وانتهينا من التصوير وشاهد الفيلم بعد الانتهاء منه وأشاد به وهو ما كان سببا فى حماسه لنتعاون مجددا فى فيلمى أيوب والأراجوز.

وأعرب لاشين عن سعادته بعرض فيلمى مع مرتبة الشرف والقارب فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب وشدد على أن عرض الأعمال الأولى للمخرجين الكبار فرصة حقيقية لكل سينمائى شاب ليتعرف على أفكار ورؤى أجيال سينمائية سبقته خاصة أن هذه الأعمال تكشف إلى حد كبير عن موهبة صاحبها وتحدد خريطة مشواره ومستقبله الفنى.

وعلى جانب آخر، تقرر فتح باب الاشتراك فى مسابقات المهرجان «الأفلام الطويلة والقصيرة ومشروعات الطلبة والجائزة الخضراء التى تمنح للفيلم الذى يدعم فكرة الحفاظ على البيئة» فى الفترة من 1مايو وحتى 15 يوليو 2024.