حملات مكثفة لإزالة الإعلانات العشوائية بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملات المكثفة من خلال ادارة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الاعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأوضح التقرير الذي عرضه المحاسب محمد البدوي مدير ادارة الاعلانات بالمحافظة انه تم ازالة عدد من الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بنطاق مدينة ومركز ميت غمر وتم التحفظ علي الاعلانات التي تم ازالتها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وفقا لإشتراطات لائحة الاعلانات المقررة بالتنسيق مع اللواء انور عثمان وفريق عمل ادارة الإعلانات بالمحافظة ومسئولي الاعلانات والانارة العامة برئاسة مركز ومدينة ميت غمر.

ويذكر ان الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الاعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وكان"محافظ الدقهلية "قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.