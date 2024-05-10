الرئيس الروسي يرشح ميشوستين رئيسًا للوزراء

أعلن رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي) فياتشيسلاف فولودين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم ترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، كتب فولودين في قناته بأحد منصات السوشيال ميديا:"قدم الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين اقتراحًا بشأن ترشيح ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء في مجلس الدوما".

وأشار السياسي إلى أن مجلس الدوما "لأول مرة في تاريخ روسيا الحديثة سيشكل تشكيلة الحكومة، والموافقة على رئيس الحكومة ونوابه والوزراء الفيدراليين، وسيمارس النواب صلاحياتهم الجديدة التي حددتها التعديلات على دستور الاتحاد الروسي في عام 2020".

وتابع:"إننا ندخل مرحلة جديدة من العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وإذا كانت المشاكل السابقة تفسر في كثير من الأحيان بأوجه قصور في الحكومة أو أحد الوزراء، فإن الحكومة ونواب مجلس الدوما سيتحملون الآن مسؤولية النتيجة".

ويرأس ميخائيل ميشوستين البالغ من العمر 58 عامًا الحكومة منذ يناير 2020 (4 سنوات و3 أشهر و21 يومًا)، وكان ميشوستين رئيسًا لدائرة الضرائب الفيدرالية قبل أن يحل محل ديمتري ميدفيديف كرئيس للوزراء.

ويعد ميشوستين أحد رؤساء الوزراء الثلاثة في تاريخ روسيا الحديث الذين خدموا أطول مدة - بعد ميدفيديف (7 سنوات و8 أشهر و8 أيام في 2012-2020) وفيكتور تشيرنوميردين (5 سنوات و3 أشهر و9 أيام في عام 1992). -1998).

وبموجب القانون، استقال مجلس الوزراء بعد التنصيب الرئاسي الذي أجري في 7 مايو، ويواصل الوزراء ونواب رئيس الوزراء السابقون العمل، ولكنهم الآن يقومون بالنيابة، وسيبقون "فاعلين" حتى يتم تعيين الحكومة الجديدة.