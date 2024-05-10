حافظي على رشاقتك وحضري القلقاس بالطريقة الصحية

اعتاد الجميع على تحضير القلقاس بالطريقة التقليدية مع السلق، إلا أن تلك الوصفة قد تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تسبب زيادة في الوزن، لذا نقدم لك طريقة عملها للدايت.





طريقة عمل القلقاس للدايت

المقادير

قلقاس : كيلو (مقطع مكعبات)

- الزيت : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- كزبرة خضراء : باقة (مفرومة)

- الثوم : نصف رأس (مهروس)

- الماء : 3 اكواب

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة





طريقة التحضير

حمّي ملعقة من الزيت في قدر ثم ضعي فيه البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي القلقاس، والماء، والملح، والفلفل الأسود وحركي، وغطي القدر، واتركي القلقاس ينضج على نار هادئة.

حمّي ملعقة من الزيت في مقلاة، ثم أضيفي الكزبرة المفرومة والثوم، وقلبي حتى تذبل الكزبرة ويتحمر الثوم جيداً.

أضيفي مزيج الكزبرة والثوم فوق القلقاس وحركي، ثم غطي القدر، واتركي المكونات على نار هادئة حتى تمتزج النكهات.

اسكبي القلقاس بالكزبرة الخضراء في طبق التقديم وقدميه ساخناً.





فوائد تناول القلقاس

يُعزز صحة القلب

يحتوي القلقاس على نسب مرتفعة من البوتاسيوم، وهو أحد المعادن الهامة لصحة القلب وجهاز الدوران، والحماية من أمراض الدم أو إبقائها تحت السيطرة.

إذ يُساعد البوتاسيوم على تنظيم انتشار السوائل المختلفة وضغطها في الجسم داخل الخلايا وبينها ومنع احتباس السوائل، وبالتالي تنظيم ضغط الدم وترخية جدران الأوعية الدموية.





مكافحة السرطانات

نظرا لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة فيتامين أ وفيتامين سي، الأمر الذى يجعله فعالا في تقوية جهاز المناعة وتعزيز دفاعات الجسم.





يحمى من الأمراض الخاصة بالعيون

لأنه غنى بمضادات الأكسدة والبيتاكروتينات، التى تساعد على تحسين النظر والرؤية .





يساعد تناول القلقاس على التحكم في مستويات السكر في الدم

إذ يحتوي على نوعين من الكربوهيدرات المفيدة التي تتحكم في مستويات السكر بالدم، بجانب الألياف الغذائية، لذلك يعتبر القلقاس من الوجبات المفيدة لمرضى السكر من النوع الثاني، لأنه يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.





فقدان الوزن

يعتبر القلقاس مصدرًا جيدًا للألياف، حيث يحتوي على 6.7 جرام لكل 132 جرامًا، ووجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف يميلون إلى انخفاض وزن الجسم وتقليل الدهون في الجسم.

وقد يكون هذا بسبب الألياف التي تبطئ إفراغ المعدة، مما يساهم في الشعور بالامتلاء لفترة طويلة، وتقليل عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها على مدار اليوم.