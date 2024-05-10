جددي سفرتك وحضري صينية الكبدة بالطماطم وزيت الزيتون

صينية الكبدة بالطماطم من الوصفات المختلفة التي يمكنك إعدادها، كنوع من التجديد بدلًا من الطريقة المعتادة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها لمد الجسم بالحديد.

طريقة عمل صينية الكبدة بالطماطم

المقادير

- كبدة الدجاج : كيلو

- عصير الليمون : نصف كوب

- زيت الزيتون : ربع كوب

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

قطعي الكبدة لقطع متوسطة الحجم، ثم اغلسيها وجففيها بورق المطبخ.

انقعي الكبدة بعصير الليمون لحوالي 30 دقيقة.

ضعي الكبدة في صينية الفرن، ووزعي معجون الطماطم، وزيت الزيتون، والبصل، ونكهي بالملح والفلفل، وقلبي المكونات.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 40 دقيقة حتى تنضج الكبدة وقدميها ساخنة.





فوائد تناول الكبدة

الوقاية من فقر الدم

إذا كنت تعاني من فقر الدم الذي يرتبط بنقص الحديد، فإن كبد الغنم هو أحد أفضل الأطعمة التي يجب أن تدرجها إلى نظامك الغذائي.

إذ يحتوي على مزيج من حمض الفوليك، والحديد، وفيتامين ب12 الذي تحتاجه للتغلب على فقر الدم بشكل طبيعي، وعلاج أعراضه في حال ظهورها، مثل: انخفاض الطاقة، أو التعب، أو عدم انتظام الدورة الشهرية، أو المشكلات العصبية.

ويجب على النساء خلال فترة الحيض، والحوامل، والمرضعات، والنباتيات، توخي الحذر للحصول على ما يكفي من الحديد من وجباتهم الغذائية.

مصدر غنيّ بالحديد

يُعدّ الحديد عنصراً غذائياً أساسياً لجسم الإنسان، ويؤدي العديد من الوظائف المُهمة فيه؛ كالمُساعدة مثلاً على نقل الأكسجين لخلايا الجسم، وتحتوي الكبدة تحديداً على النوع سهل الامتصاص الذي يُعرف بحديد الهيم .

ويُغطى تناول قطعة بوزن 100 غرامٍ من الكبدة البقريّة ما يُقارب 80% من الكميّة المُوصى بتناولها للرجال يوميّاً من عنصر الحديد أو ما يُقارب 35% من الكميّة المُوصى بتناولها من الحديد يوميّاً للمرأة في سن الحيض.





محمل بفيتامين ب12

يحتوي الكبد على نسبة عالية جدًا من فيتامين ب12 الذي يفيد في تكوين خلايا الدم الحمراء، ويحسن الوظيفة الخلوية.



كما يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 في منع الإصابة بالتعب، وضعف العضلات، واضطرابات الدماغ، وتغيرات الحالة المزاجية.

نحتاج أيضًا إلى الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 لتعزيز وظيفة الجهاز العصبي، ودعم التمثيل الغذائي، وصحة الدماغ.





تقوي الذاكرة

تساهم في تقوية الذاكرة وتحسين أداء الدماغ، فهي تعزّز تدفق الدم إلى المخ بالمعدل الطبيعي.