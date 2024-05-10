فوائد القلقاس للجسم ودوره في مكافحة السرطان

القلقاس من الأطعمه التي رغم فوائدها المذهلة، إلا أنها لا تحظى على إهتمام من الكثير، فهو يعد الحل الأمثل لعلاج العديد من الأمراض، أبسطها البرد، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده.

قلقاس

فوائد تناول القلقاس

يُعزز صحة القلب

يحتوي القلقاس على نسب مرتفعة من البوتاسيوم، وهو أحد المعادن الهامة لصحة القلب وجهاز الدوران، والحماية من أمراض الدم أو إبقائها تحت السيطرة.





إذ يُساعد البوتاسيوم على تنظيم انتشار السوائل المختلفة وضغطها في الجسم داخل الخلايا وبينها ومنع احتباس السوائل، وبالتالي تنظيم ضغط الدم وترخية جدران الأوعية الدموية.





مكافحة السرطانات

نظرا لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة فيتامين أ وفيتامين سي، الأمر الذى يجعله فعالا في تقوية جهاز المناعة وتعزيز دفاعات الجسم.





يحمى من الأمراض الخاصة بالعيون

لأنه غنى بمضادات الأكسدة والبيتاكروتينات، التى تساعد على تحسين النظر والرؤية .





يساعد تناول القلقاس على التحكم في مستويات السكر في الدم

إذ يحتوي على نوعين من الكربوهيدرات المفيدة التي تتحكم في مستويات السكر بالدم، بجانب الألياف الغذائية، لذلك يعتبر القلقاس من الوجبات المفيدة لمرضى السكر من النوع الثاني، لأنه يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.





فقدان الوزن

يعتبر القلقاس مصدرًا جيدًا للألياف، حيث يحتوي على 6.7 جرام لكل 132 جرامًا، ووجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف يميلون إلى انخفاض وزن الجسم وتقليل الدهون في الجسم.

وقد يكون هذا بسبب الألياف التي تبطئ إفراغ المعدة، مما يساهم في الشعور بالامتلاء لفترة طويلة، وتقليل عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها على مدار اليوم.





تقوية الجهاز المناعي

لأن القلقاس يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهذا يجعله لديه القدرة على تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

محتواه من مضادات الأكسدة

تحتوي جذور القلقاس على مركبات متعدد الفينول المضاد للأكسدة، ويُعدُّ الكيرسيتين، النوع الأساسي الموجود في جذور القلقاس من هذه المركبات النباتية، الذي يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالسرطان، والتقليل من أضرار الجذور الحرة المفرطة المرتبطة بالسرطان، كما أنَّ أوراق القلقاس تحتوي أيضاً على مركبات متعدد الفينول، بالإضافة إلى محتواها من فيتامين ج، فقد يساعد تناول أوراقه المطبوخة بانتظام على التقليل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بالإضافة إلى أنَّ الخصائص المفيدة التي يمتلكها القلقاس، تتوافق مع الفوائد الأخرى المعروفة لمركبات متعدد الفينول، مثل الخصائص المضادة للالتهابات الفيروسات.