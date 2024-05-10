حضري عصير البنجر بالبرتقال واحم جسمك من نزلات البرد

يعد عصير البنجر بالبرتقال من أهم المشروبات التي تقوم بدورها لرفع المناعة ومقاومة الفيروسات ونزلات البرد، لذا نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل بكل سهولة.





طريقة عمل عصير البنجر بالبرتقال

المقادير

- البنجر : 1 حبة

- التفاح : 1 حبة

- الجزر : 1 حبة

- البرتقال : 1 حبة (مقشر)

- الزنجبيل : قطعة

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة





طريقة التحضير

قطعي البنجر، والتفاح، والجزر، والبرتقال إلى قطع صغيرة الحجم.

ابشري الزنجبيل جيداً ثم أضيفيه إلى خليط الفاكهة المقطعة.

وزعي المكونات في وعاء الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي الثلج، واخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج بملمس ناعم القوام.

صفّي العصير في مصفاة، ثم اتركيه جانباً لحوالي 5 دقائق حتى تتخلصي من اللّب.

صُبي العصير في أكواب وقدميه فوراً.





فوائد تناول البنجر

دعم الجهاز المناعي

يحتوي البنجر على فيتامين C الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الالتهابات والفيروسات.





مصدر العناصر الغذائية

يحتوي البنجر على فيتامينات A وC وK وحمض الفوليك والمغنيسيوم والحديد وغيرها من المعادن المهمة كما أنه مصدر ممتاز للألياف، مما يساعد على الهضم الطبيعي.





دعم صحة القلب

يحتوي البنجر على النترات، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية وهذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





خصائص مضادة للأكسدة

يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والبيتين، والتي تساعد على حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة وتقليل الالتهابات في الجسم.





دعم الكبد

يحتوي البنجر على أصباغ تسمى بيتاسيفالين، والتي تساعد على تنظيف الكبد وحمايته من السموم كما أنه يعزز إنتاج الإنزيمات اللازمة لتحطيم وإزالة النفايات من الجسم.





تحسين عملية الهضم

بسبب محتواه العالي من الألياف، يساعد البنجر على تنظيم عملية الهضم، ومنع الإمساك وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

فوائد تناول البرتقال

الوقاية من السرطان ومكافحته

يعد البرتقال من أكثر الأطعمة المكافحة لأنواع السرطان بما في ذلك سرطانات الجلد والرئة والثدي والمعدة والقولون، تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد، وهذا يرجع ربما الى محتواه من الكاروتينات وهي مضادات أكسدة قوية.





تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

البرتقال فاكهة غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم مواد ومسؤولة عن تنظيم وتعزيز وظيفة القلب، ويعتبر البوتاسيوم عنصراً مهماً من عناصر الخلية وسوائل الجسم التي تساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم، فعندما تنخفض مستويات البوتاسيوم، تصبح ضربات القلب غير طبيعية، في حالة تسمى بعدم انتظام ضربات القلب.





تقوية جهاز المناعة

البرتقال غني بفيتامين C الذي يحمي الخلايا عبر مقاومة الجذور الحرة، فكل 100 جرام منه يحتوي على 53.2 ملجرام من فيتامين سي، والجذور الحرة تسبب أمراضاً مزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.





الحفاظ على صحة الجلد والعيون

يعتبر البرتقال غنياً بمركبات الكاروتين التي يتم تحويلها إلى فيتامين أ لتساعد على منع الضمور البقعي ومكافحة العشى الليلي والمحافظة على الرؤية، تعتبر من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من التلف ما يحمي أيضا البشرة من الجذور الحرة ويمنع علامات الشيخوخة.





امتصاص الحديد

نظراً لكون البرتقال مصدراً غنياً بفيتامين سي، فإن تناوله مع مصادر غذائية غنية بالحديد يعزز من امتصاص الحديد في الأمعاء.