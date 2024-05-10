ط الكويت..حبس طالب 5 سنوات بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي

قضت محكمة الأحداث برئاسة القاضي فهد العوضي بحبس «حدث» لمدة 5 سنوات عن تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والشروع بتفجير حسينية في منطقة مبارك الكبير، فيما برأته من تهمة الإضرار بمصالح البلاد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم، وهو طالب يدرس في الصف العاشر، أنه في غضون الفترة من يناير 2022 حتى 20 فبراير 2024 بدائرة إدارة حماية الأحداث في دولة الكويت، حال كونه باشر نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن ارتكب الجرائم موضع التهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. كما أسندت النيابة إلى المتهم، أنه اشترك في جماعة محظورة «داعش» غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بطرق غير مشروعة والاعتداء بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم ودعا آخرين للانضمام الى تلك الجماعة المحظورة، إلى جانب نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية تروج لأفكار التنظيم وكيفية صناعة الأجهزة المتفجرة وأدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية واعتناق مذهبهم وكذلك التدرب على صناعة المفرقعات والمتفجرات قاصدا من ذلك استعمالها بغرض غير مشروع وهو تفجير جامع بمنطقة مبارك الكبير، وازدراء فئة من فئات المجتمع وإثارة الفتنة الطائفية، ونشر أفكار تدعو إلى تفوق مذهب ديني على آخر، وتداول مواد مرئية ومسموعة عبر برنامجي التواصل الاجتماعي ‏«تليغرام»‏ و«واتساب» تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أعمال عنف ضد ذلك المذهب.

وفى دولة مصر فقد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجته نتيجة خلافات أسرية في العمرانية، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض سيدة لاعتداء بسلاح أبيض في منطقة العمرانية.



توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن زوج المجني عليها اعتدى عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بينهما.

تم نقل المجني عليها إلى المستشفى، وضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.