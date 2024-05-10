نجما المغرب والارجنتين على رأس قائمة جوليان لوبيتيجي لدعم ويستهام

مع أقتراب أعلان تعيين المدير الفني الاسباني جوليان لوبيتيجي مديرا فنيا جديدا لفريق ويستهام يونايتد تداولت وسائل الاعلام الأنجليزية اول اسمين طلب المدير الفني الأسباني التعاقد معهما خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة .

وكان نادي ويستهام قد أعلن بشكل نهائي عن انتهاء ارتباطه بالمدير الفني الأسكتلندي ديفيد مويس بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة دامت اربعة مواسم مع النادي نجح خلالها في قيادة الفريق للفوز بلقب كأس المؤتمر الاوربي الموسم الماضي كما صعد الى الدور ربع النهائي للدوري الاوربي الموسم الحالي لكن يبدو ان طموحات أدارة ويستهام يونايتد جعلتهم يرغبون في التعاقد مع مدير فني جديد واكدت كل الترشيحات اقتراب التعاقد مع جوليان لوبيتيجي المدير الفني السابق لريال مدريد وأشبيلية الاسباني ومنتخب أسبانيا .

وكشفت صحيفة ذي صن ان جوليان لوبيتيجي حدد بالفعل عدة اسماء لتدعيم فريق ويستهام يونايتد في الموسم المقبل في مقدمتهم يوسف العربي مهاجم فريق أشبيلية الاسباني ومنتخب المغرب وايضا نجم وسط أشبيلية الاسباني ومنتخب الارجنتين ماركوس اكونيا .

وقالت ذي صن ان جوليان لوبيتيجي طالب ادارة ويستهام بعدم التفريط بشكل نهائي في المهاجم مايكل أنطونيو والمدافع كريسويل بعد العروض التي تلقاها النادي بخصوص الاعبين .