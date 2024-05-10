المقاولون 2005 يتأهل للدور قبل النهائي في بطولة كأس الكشافة للناشئين

نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2005 في الفوز على فريق المصري بخماسية مقابل هدف، سجلها مهند محمد هدفان ومحمود الخطيب بيبو و محمد عبدالناصر وأيمن سيد هدف لكل منهم وبهذا الفوز المستحق يصعد فريق النادي للدور قبل النهائي لبطولة كأس الكشافة للناشئين تحت 19 عامًا "𝐒𝐏𝐎𝐂𝐒 𝐔𝟏𝟗 𝐒𝐂𝐎𝐔𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐔𝐏 𝟐𝟎𝟐4".

الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب لمواليد 2005:

يقود فريق المقاولون العرب المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن محمد فوزي مدرب الفريق والكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد هشام أخصائي إصابات الملاعب.