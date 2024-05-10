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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

إجراءات حازمة لمنع الغش في امتحانات الدبلومات الفنية 2024

طلاب الدبلومات الفنية
طلاب الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات حازمة لمنع الغش في امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024. 

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024

انتهاء تسليم استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وتنطلق الاختبارات التحريرية لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 بجميع أنواعها الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية يوم 25 مايو الجاري. 

ويتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

تأمين لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بها. 

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتأمين لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التى تحتاج إلى زيادة تأمين. 

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة من المشهود لهم بالكفاءة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024. 

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بضبط لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة استخدام العصا الإلكترونية في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 للكشف عن أجهزة المحمول والأجهزة الإلكترونية. 

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة منع اصطحاب المراقبين أو الطلاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024. 

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توافر أعضاء قانونيين لجميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية. 

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضرورة الإعداد الجيد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتوفير جميع الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح.

تجهيز غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 

كشف الدكتور محمد عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجهيز غرف العمليات لامتحانات الدبلومات الفنية 2024. 

وأوضح رئيس امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أن غرفة العمليات تضم غرفة رئيسية للامتحانات التحريرية، وغرفة رئيسية للامتحانات العملية والمعملية. 
 

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