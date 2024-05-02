خطوات تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024

في ضوء جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت الوزارة إعادة فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني اعتبارًا من يوم السبت المقبل حتى الجمعة 10 مايو الجاري.



ويأتي قرار إعادة فتح البوابة الإلكترونية حتى يتسنى للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل بياناتهم على بوابة الخدمات الالكترونية ملء استمارة الطالب المخصصة لذلك في المواعيد المقررة لتسجيل بياناتهم وملء الاستمارة.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية المقيدين بنظامي الثلاث والخمس سنوات، تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024، من خلال الدخول على الرابط

https://moe.gov.eg/

اختيار الخدمات الإلكترونية

اختيار منصة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية

يقوم الطالب بتسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365»

الضغط على كلمة تسجيل الدخول

كتابة الرقم السري الخاص بالبريد الإلكتروني

تظهر استمارة الدبلومات الفنية 2024

تسجيل البيانات المطلوبة، ويجب أن تكون مطابقة للبيانات المسجلة في المدرسة

يقوم الطالب برفع المستندات

يتأكد الطالب من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة

الضغط على حفظ

يقوم الطالب بطباعة استمارة الدبلومات الفنية 2024

الاوراق المطلوبة

شهادة ميلاد حديثة لعام 2024 بالأصل، مع تقديم 3 صور منها.

7 صور شخصية خلفية بيضاء، يجب أن تكون بالزي المدرسي، ويجب أن يكون اسم الطالب مكتوبًا عليها بالكمبيوتر بشكل رباعي.

إيصال دفع المصروفات الدراسية مع تقديم صورتين منه، بالإضافة إلى إيصال سداد رسوم الامتحانات مع تقديم صورتين منه.

طابع دعم المشروعات التعليمية

3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

دوسيه بلاستيك بكبسولة، وحافظة شفافة، بالإضافة إلى الاستمارة التي يتم طباعتها بعد تسجيلها على موقع وزارة التربية والتعليم إلكترونيًا.

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