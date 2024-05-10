رابط رسمي لتقديم طلاب المدارس في مسابقة شباب المبتكرين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الرسمي لتقديم طلاب المدارس في مسابقة شباب المبتكرين.

ويتاح التقديم في مسابقة شباب المبتكرين لطلاب المدارس من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وأطلقت الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم، تحت إشراف الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، مسابقة شباب المبتكرين لطلاب المدارس.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء الماضي، باب التقديم في مسابقة شباب المبتكرين من طلاب مدارس الجمهورية بأنواعها المختلفة.

رابط مسابقة شباب المبتكرين

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا إلكترونيًا للتسجيل في مسابقة شباب المبتكرين للطلاب من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي.

ويتاح التسجيل في مسابقة شباب المبتكرين سيبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 حتى يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024.

وللتقديم في مسابقة شباب المبتكرين لطلاب المدارس (اضغط هنا).

شروط مسابقة لشباب المبتكرين

وتتضمن شروط المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس المصرية من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي.

وتشترط مسابقة شباب المبتكرين لطلاب المدارس يتكون كل فريق من 2 إلى 4 أعضاء بجانب المشرف.

وتتطلب مسابقة شباب المبتكرين لطلاب المدارس أن تكون المشاركة من ضمن مجالات المسابقة، وعمل خطة للبحث الخاص بالمشروع للاطلاع والموافقة عليه من قبل لجنة متخصصة.

ويشترك أن يكون الطالب أو الفريق بنفس المحافظة التي بها مدرسته، وفي حالة تقديم مشروع جماعي من أكثر من محافظة يسمح بالاشتراك في أحد المحافظات مرة واحدة فقط، ويتم استبعاد المشروع المشارك لأكثر من مرة.

وتستهدف المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين طلاب المدارس من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي.

وتأتي المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، التي تقوم بتنفيذها الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني، في ظل التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ويمثلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ لتنمية مهارات الطلاب العلمية والارتقاء بمهارات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لديهم.





وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه ستتم المنافسة في إطار خمس مجالات هي الطاقة “Energy” وتشمل (الطاقة الفيزيائية “EGPH”، والطاقة الكيميائية “EGCH”)، والبيئة “Environment” وتشمل (الهندسة البيئية “ENEV”،والبيئة وعلوم الأرض “EAEV”)، والروبوتات والآلات الذكية “ROBO”، والأنظمة البرمجية “Systems Software” وتشمل هندسة البرمجيات “SOFT”، والأنظمة المدمجة “EBED”، والذكاء الاصطناعي “AI”.