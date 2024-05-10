مايا مرسي تشارك فى اجتماع "تضامن النواب"

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاجتماع الـ ٧٧ للجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤/٢٠٢٥، فيما يخص المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة ، وممثلي المجلس القومي للمرأة ومجلس النواب.

أشادت رئيسة المجلس بالدعم الدائم للدكتور عبد الهادي القصبي لملف تمكين المرأة المصرية، وأكدت أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى ظل وجود ارادة سياسية مؤمنة بان تمكين المرأة هو واجب وطنى.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من لقب سيدات مصر"بعظيمات مصر"، وهو صاحب جملة "لا تسقط أمة حافظت سيداتها علي صوت ضمير الوطن"، مؤكدة على التطور الكبير وغير المسبوق الذي شهده ملف تمكين المرأة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، فعلى سبيل المثال لا الحصر وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى ٢٨٪ .

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي إنجازات المجلس خلال الـ ١٠ سنوات الماضية، وقامت بتسليم الدكتور عبد الهادي القصبي درع المجلس تقديراً لجهوده في ملف تمكين المرأة علاوة على نسخة مطبوعة من الكتاب.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة أوجه الصرف المخصصة للمجلس القومي للمرأة في مشروعي خطة التنمية والموازنة العامة، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم للمجلس لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.