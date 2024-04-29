مايا مرسي: "نورة" غيرت حياة الكثير من الفتيات وتعدهن ليصبحن قائدات المستقبل

نظم المجلس القومي للمرأة الاجتماع التنسيقي لبرنامج نورة ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر، بحضور ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و السفارة النرويجية، والوكالة الإيطالية للتعاون الدولي، والسفارة الهولندية، ومؤسسة ساويرس، والاتحاد الأوروبي، هدف الاجتماع إلى مناقشة ما تم إنجازه حتى الآن في البرنامج.

بدأت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: “نحتفل اليوم بالنجاح الملحوظ الذي حققه برنامج نورة، وهو برنامج رائد يهدف إلى تمكين الفتيات في جميع أنحاء مصر”، مشيرة إلى أن برنامج "نورة" يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي منذ مارس 2022، ومنذ ذلك الحين، خطت نورة خطوات كبيرة في تغيير حياة الفتيات، وتعزيز جيل من الفتيات المُطلعات والقادرات والمتمكنات، ليصبحن قائدات المستقبل.

مؤكدة دعم الإرادة السياسية القوى والواضح الذي يعد العنصر الرئيسي لتمكين النساء والفتيات في مصر.

وأشارت إلى أنه تم دمج برنامج (نورة) في المشروعات والمبادرات التنموية الضخمة التي تنفذها مصر، والتي يأتي من بينها مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرية المصرية، وبرنامجي الشمول المالي ومحو الأمية الرقمية الى جانب الموائمة مع مبادرة "دوي" لخلق نموذج للشراكات الوثيقة بين كافة الشركاء واستكمال العمل وتعظيم الأثر بشكل استراتيجي.

وأشارت إلى مشاركة "نورة" في منصات عالمية مثل مشاركة نورة في COP27، إلى جانب مشاركتها على هامش اجتماعات لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في عام 2023.

وأكدت الدكتورة مايا أنه تم تعزيز إطار عمل " نورة " وتقديم تجربة شاملة لتعزيز النمو الشخصي للفتيات، والمشاركة المجتمعية، والتعلم مدى الحياة من خلال الأنشطة المستمرة التي يتم تنفيذها في إطار البرنامج وتتجاوز ال 40 أسبوعًا.

كما تم دمج الأهالي من خلال البرامج الموجهة إليهم والموجودة بالفعل في المجلس لضمان رفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد الأسرة والمجتمعات المحلية وتفاعلها بشكل إيجابي مع الفتيات، إلى جانب عرض المسلسل الكرتوني " نورة " في شهر رمضان، كما تم إنتاج عروسة نورة المصنوعة يدوياً على أيدي السيدات المصريات، كذلك إنتاج مستلزمات نورة المدرسية الأساسية والبيجامات وغيرها من الضروريات من خلال مشاغل المجلس بالمحافظات وذلك بعد تقييم احتياجاتها على الأرض.

وقالت رئيسة المجلس “إن كل ما تم حتى الآن ليس سوى البداية، وحلمنا أن نصل إلى أول مليون نورة، ونطمح في النهاية أن تكون كل بنات مصر هي نورة ،وأن تحصل كل فتاة في مصر على فرصة للمشاركة في هذا البرنامج وتحقيق إمكاناتها الكاملة".

وأكدت أن الحلم الثاني الذي نسعى إليه حالياً هو أن يكون لدينا برنامج "نور"، وهو برنامج مخصص للأولاد الصغار، ليتم تطبيق أيضًا مفهوم إشراك الرجال والفتيان في تمكين الفتيات والنساء.

وأكدت السيدة جيرمين حداد ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أن نورة حريصة على تحقيق العديد من الأهداف والغايات في مصر، وأنه من خلال البرنامج يتم التركيز على الأسرة بأكملها لمساعدة برنامج نورة في تحقيق النتائج المرجوة في حياة الفتيات.

وأشارت السيدة رشا أبو العزم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أهم العناصر التي يشملها برنامج نورة باعتباره برنامج شامل لتمكين الفتيات يستمر لمدة 40 أسبوعًا يتم خلالها تدريب الفتيات وبناء قدراتهن في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والرقمية الاقتصادية.

من جانبها استعرضت شيرين ماهر منسقة برنامج نورة بالمجلس أهم مخرجات البرنامج، والمشاركات الوطنية والدولية للبرنامج، بالإضافة إلى مراحل التنفيذ الخاصة بالتدريبات، كما استعرضت خطة عمل البرنامج خلال ٢٠٢٤ من حيث المحافظات والأعداد المستهدفة، كما تم استعراض أهم الإنجازات التي تمت في إطار البرنامج والتي يأتي من بينها المسلسل الكرتوني نورة.