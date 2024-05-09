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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فتحى مبروك: المدرب الأجنبي مصدر ثقة في الأهلي والزمالك على مر التاريخ

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف فتحى مبروك مدير فنى أكاديميات النادى الأهلى أن أختيار حسام حسن لتدريب منتخب مصر مناسب فى الوقت الحالى وعمه واجب حيث يقوم ببث الروح للاعبين وهذه ثمه كبيرة.

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وأضاف فتحى مبروك  خلال تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون تايم سبورت " هناك قناعة تامه من قبل مسئولى الأهلى والزمالك باسناد القيادة الفنية  للفريق لمدربين أجانب على مر التاريخ ".

وتابع فتحى مبروك : المدرب المجرى كالوتشاي قام باستبعادك أنا والثنائي محمود الخطيب ومصطفى عبده من لعب المباريات موسم 81 و 82 حيث كنا نقوم بالتدريب منفردا لذلك قررت إعتزال كرة القدم حيث كان لا يميل لطريقة اللعب الخاصة بينا".

وأشار فتحى مبروك : إن لابد من لاعبو فريق الأهلى الإهتمام بمباراة الذهاب أمام الترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا واللعب على الاخطاء الدفاعية للاعبو الفريق التونسى وتحقيق نتيجة إيجابية .

وأختتم فتحى مبروك حديثة " لا أمانع العودة لتدريب الأندية مرة أخرى  حيث لابد ان المدرب صاحب شخصية قوية للتعامل مع اللاعبين ".

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