قتلتها ورميتها للكلاب.. ننشر اعترافات المتهم بقتل جارته بالنهضة

أدلى المسن المتهم بقتل جارته، وتقطيع جسدها والقاء جزء منه للكلاب واحتفاظه بالجزء الآخر فى ثلاجته بمنطقة النهضة بالقاهرة باعترافات صادمة لرجال المباحث عقب ضبطه.

اعترافات المتهم بقتل جارته بالنهضة

وقال المتهم أن جارته الضحية طرقت علىه باب شقته وكانت تحمل سكينة وعندما فتح لها الباب هددته بها وطلبت منه الشهادة معها فى محضر ضد جارتها بنفس العمارة.

وأضاف المتهم أن مشادة كلامية نشبت بينهما فقام باستخلاص السكينة من يدها وطعنها ثم قام بتقطيعها للتخلص من الجثمان.

وتابع المتهم فى اعترافاته أنه قطع قدمها فى البداية وحمله ثم القاه فى صندوق قمامة واحتفظ بباقى الجثمان فى ثلاجته لحين التخلص منه.

وأشار المتهم الى أن الجثة بدأت تنبعث منها رائحة كريهة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وكان يغلق أبواب الشقة جيدا حتى لا تخرج لباقى العمارة، وأوضح أنه فؤجئ برجال المباحث يقتحمون الشقة وقاموا بضبطه والعثور على باقى الجثة .

ومن جانبه اصطحبت النيابة العامة في حماية قوات الأمن، المتهم لتمثيل الجريمة وإجراء المعاينة التصويرية بحضور محقق وكيل نيابة شرق القاهرة الكلية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة أخطارا من قسم شرطة النهضة مفاده تلقيه بلاغا من عامل نظافة بالعثور على قدم بشرية ملقاة بجوار صندوق قمامة للكلاب، بعمل التحريات تبين أن القدم لسيدة مبلغ باختفائها .

واضافت التحريات ان أحد الأشخاص حرر محضر بتغيب شقيقته عن شقتها منذ عدة أيام ، وقال المبلغ أن شقيقته منفصلة عن زوجها وتقيم برفقة ابنتها الطفلة داخل الشقة.

وقالت ابنة الضحية أن والدتها طلبت منها يوم اختفائها النظر من البلكونة يعد نزولها، لكنها سمعت بعدها صرختها واختفت عن الأنظار، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارها بسبب خلافات بينهما، كما عثر على أجزاء من الجثة داخل ثلاجة المتهم ، وبأعداد الاكمنة اللازمة تم القبض عليه،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتبين من التحقيقات أن رجال الأمن قاموا بالتحري والبحث عن السيدة المتغيبة، وتبين أنه تم التخلص منها، وقتلها بواسطة جارها، بسبب خلافات الجيرة التي تقع بينهما من فترة لأخرى.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن المتهم قام باستدراج المجني عليها إلى شقته، وقام بقتلها وتقطيع جسدها إلى قطع صغيرة، وقام بوضع نصف الجسد المقطع داخل أكياس بالثلاجة الموجودة بالمنزل.

وأضافت التحقيقات الأولية، أن المتهم تخلص من نصف الجسد الآخر للمجني عليها، بإلقائه في مقلب القمامة، وذلك بعيدا عن المنطقة لإبعاد الشبهة الجنائية عنه والتخلص من بقايا جريمته إلا أنه سقط في قبضة الشرطة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.