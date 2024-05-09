وزارة التموين تتعاقد على استيراد 102 ألف طن زيت طعام والمخزون يكفى 6.5 أشهر

في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بممارسة دولية على كمية 102 ألف طن زيت صويا وعباد خام صب مستورد وصول خلال شهر يونيو 2024

وتجدر الاشارة إلى أن أرصدة البلاد من الزيت تكفي لمدة ستة أشهر ونصف



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت الشهر الماضي عن التعاقد على 200 ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة من مايو الى اغسطس 2024 ليكون إجمالي ما تم التعاقد عليه الفترة الماضية والحالية 450 الف طن سكر خام