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الجمعة 10 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة التموين تتعاقد على استيراد 102 ألف طن زيت طعام والمخزون يكفى 6.5 أشهر

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار توجيهات القيادة السياسية  للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية 
تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بممارسة دولية على كمية 102 ألف طن زيت صويا وعباد خام صب مستورد وصول خلال شهر يونيو 2024
وتجدر الاشارة إلى أن أرصدة البلاد من الزيت تكفي لمدة ستة أشهر ونصف
 

وكانت  وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية  قد أعلنت الشهر الماضي عن التعاقد على 200 ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة من مايو الى اغسطس 2024 ليكون إجمالي ما تم التعاقد عليه الفترة الماضية والحالية 450 الف طن سكر خام

الجريدة الورقية