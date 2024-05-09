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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة العراقية تستهدف منصة لوياثان الغازية الصهيونية بالأراضي المحتلة

المقاومة الإسلامية
المقاومة الإسلامية في العراق

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، منصة لوياثان الغازية الصهيونية بأراضينا المحتلة مساء اليوم الخميس الموافق، بواسطة الطيران مسير .

وقالت المقاومة العراقية في بيان لها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العــــــراق منصة لوياثان الغازية الصهيونية بأراضينا المحتلــــة مساء اليوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024، بواسطة الطيران مسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

 

المقاومة العراقية تستهدف قاعدة اليفالط الصهيونية بالطيران المسير

استهدفت المقاومة الإسلامية العراقية، قاعدة اليفالط الصهيونية بالأراضي المحتلة مساء اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسيّر .

وقالت المقاومة العراقية في بيان لها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة اليفالط الصهيونية بأراضينا المحتلــــة مساء اليوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

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